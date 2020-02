Walentynki 2020: T-Mobile wymyślił inteligentną bieliznę. Wszystko po to, żebyście odłożyli smartfony

Już 40 proc. Polaków, uważa, że ich partner spędza zbyt dużo czasu, korzystając z telefonu, kiedy przebywają razem. Często prowadzi to do uczucia opuszczenia lub „samotności w związku”. Ponad połowa respondentów (55 proc.) odpowiedziała, że czuła się ignorowana przez partnera za względu na to, że zajmował się on smartfonem. Jednocześnie 43 proc. badanych przyznało, że zdarza im się zwracać większą uwagę na telefon niż drugą połówkę.

T-Mobile