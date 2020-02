Netflix: wyciekł opis serialu Resident Evil

W międzyczasie ogłoszono nowy film oparty na motywach serii, mający "zresetować" filmowy cykl z Millą Jovovich, bazujący na siódmej odsłonie z 2017 roku. Jakby tego było mało, Netflix przygotowuje obecnie serial Resident Evil. W internecie nieopatrznie pojawił się teraz jego opis, z którego dowiadujemy się zarysu fabuły.

Tekst pojawił się w centrum mediów Netflix, a wypatrzył go portal Resident Evil Database, po czym wkrótce usunięto go z witryny. Trwały dowód zachowała natomiast fanowska wikipedia serii (Resident Evil Wiki), która uwieczniła opis w formie zrzutu i ekranu, a także umieściła linka do zarchiwizowanej wersji strony przez Wayback Archive. Czego więc dowiadujemy się o samym serialu?

Możemy spodziewać się udziału słynnej (i złowieszczej) korporacji Umbrella. Wraz z zakładem psychiatrycznym Greenwood Asylum, a także amerykańskim rządem skrywają one mroczne sekrety, które mają zostać ujawnione przy wybuchu nowej epidemii, 26 lat po odkryciu T-Virusa. Zważywszy na to, że historia tego wirusa jest dość zawiła, trudno jednoznacznie powiedzieć, który dokładnie będzie to rok. Miejscem akcji nie będzie tym razem Raccoon City, lecz miasteczko Clearfield w stanie Maryland.

Zrzut ekranu z nowej wersji gry Resident Evil 3 (Capcom)

W tym momencie nie dysponujemy żadnymi dalszymi szczegółami na temat samego serialu, więc nie możemy potwierdzić ani daty jego premiery, ani nawet obsady. Wiadomo jednak, że prace nad nim trwają przynajmniej od stycznia 2019, a to już dość długi czas, aby coś w tym temacie ruszyło. Fani serii nie będą jednak musieli specjalnie się niecierpliwić na kolejną porcję nieumarłych wrażeń, gdyż 3 kwietnia zagrają w remake Resident Evil 3.

Źródło: Destructoid