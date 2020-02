GoFindMe to lokalizator GPS i komunikator, który działa nawet bez sieci komórkowej czy WiFi

Jest osobnym urządzeniem, które działa podłączone do smartfonu lub w pełni autonomicznie. Opiera się na odbiorniku GPS i technologii radiowej dalekiego zasięgu kilku kilometrów. Jeśli lokalny Internet czy sieć komórkowa zawiodą (lub po prostu jesteśmy na odludziu, gdzie ich brak), to nasi kompani mogą otrzymać informacje właśnie przez specjalnie do tego zaprojektowany moduł radiowy.

Nie ma sieci komórkowej? I tak porozumiesz się ze znajomymi i wyślesz sygnał SOS

Wymiana danych jest szyfrowana i trzeba też podłączyć się do grupy, więc nie ma niepokoju, że ktoś podsłucha nasze informacje. GoFindMe rejestruje w czasie rzeczywistym przebytą odległość, ślad i kierunek. Bez dostępu do sieci można przesyłać wiadomości tekstowe, nagrania głosowe czy dane lokalizacji.

Oczywiście z dala od innych osób daleko w głuszy, gdzie nasz sygnał nie zdoła dotrzeć do cywilizacji i nie mamy naszej grupy, gadżet okaże się o wiele mniej pomocny, ale wybierając się w grupie w podobnej okolicy, świetnie uzupełni komunikację telefonami. A w razie niebezpieczeństwa dzięki łatwo dostępnemu przyciskowi SOS nadamy sygnał o pomoc.

Nie tylko wypady w teren, to też gadżet na imprezy masowe

Twórcy GoFindMe twierdzą, że poza wycieczkami na łono natury, to też dobre narzędzie do kontaktu ze znajomymi na dużych imprezach masowych, gdzie możemy mieć problemy z siecią komórkową czy hot-spotami i znalezieniem się w tłumie. Zapchane stacje telekomunikacyjne nie będą problemem, jeśli skorzystamy z zupełnie innego rozwiązania niż reszta uczestników. Szybko dogadamy się i zobaczymy lokalizacje innych osób z grupy.

Praca nad sprzętem została sfinansowana w ramach zbiórki pieniędzy na Indiegogo. Autorzy projektu lokalizatora GPS z Hongkongu są w trakcie produkcji, a wysyłanie towarów ma odbyć się w kwietniu. Na Indiegogo jest jeszcze trochę dostępnych zestawów od 2 do 10 sztuk GoFindMe. Para kosztuje 199 dolarów (około 779 złotych, czyli mniej więcej 390 złotych za sztukę), a dziesięć 899 dolarów (mniej więcej 3520 złotych, czyli około 352 złote za sztukę).

Źródło: geeky-gadgets