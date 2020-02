Głowica ultradźwiękowa Sonic Soak upierze i umyje co tylko chcesz. Lepiej niż pralka czy szorowanie

Przede wszystkim nie używamy żadnych detergentów, a różne przedmioty czy pranie i tak będą wyjątkowo czyste. Według producenta nawet bardziej niż po praniu czy używaniu dużej porcji silnych detergentów. Przy okazji wyzbywamy się np. możliwych przebarwień przy przesadzeniu z mocniejszymi środkami czyszczącymi i można tego używać do produktów, które mają kontakt z żywnością.

Chwila przygotowania i Sonic Soak skutecznie wyczyści niemalże wszystko

Wystarczy umieścić nasze przedmioty w pojemniku, napełnić go wodą, włożyć Sonic Soak podłączając wtyczkę do zasilania, opcjonalnie dodać środek czyszczący i nacisnąć włącznik. Po odczekaniu pewnego czasu aż 99,9 proc. brudu zniknie z naszych mytych przedmiotów.

Dzięki temu zaoszczędzimy wodę i energię. Sonic Soak zużywa 40 razy mniej wody i 15 razy mniej energii niż typowa pralka. W dodatku nadaje się do delikatnych tkanin, które normalnie można prać tylko ręcznie i jest niezastąpiona w przypadku oczyszczania przedmiotów, które trudno normalnie doprowadzić do ładu (np. biżuteria i zegarki, zabawki, przyrządy do higieny osobistej jak golarki, przybory dziecięce itp.).

Zabierz pralkę i myjkę ze sobą w podróż

Dzięki małym rozmiarom świetnie nadaje się jako dobry towarzysz podróży. Nie trzeba mieć nawet specjalnego pojemnika, tylko zlew lub umywalkę z zatkniętym korkiem. Szybkie pranie koszuli w hotelu? Jak najbardziej. Prace nad ultradźwiękową Sonic Soak zostały sfinansowane ze zbiórek w japońskim serwisie (ponad 117 milionów Jenów) i międzynarodowo przez Indiegogo (4 miliony dolarów).

Jak możemy wyczytać na stronie projektu "Sonic Soak wysyła ultradźwięki w celu wytworzenia mikroskopijnych pęcherzyków kawitacyjnych. Pęcherzyki implodują i wytwarzają ogromny nacisk, który natychmiast wypiera zanieczyszczenia. Sonic Soak to jedyne urządzenie, które może wyczyścić praktycznie wszystko, co zmieści się w pojemniku z wodą (jeszcze nie jest ultradźwiękowym narzędziem do czyszczenia podłóg — ale mamy nadzieję, że wkrótce takie też będzie!). Ale co ważniejsze, Sonic Soak czyści wszystko lepiej niż cokolwiek innego w twoim domu."

Sonic Soak można już kupić w sklepie producenta na stronie sonicsoak z darmową międzynarodową wysyłką w edycji na zasilanie 110–120V i stosowane u nas 200–240V. Na razie w promocyjnej cenie 149 dolarów (około 585 złotych), później ma wzrosnąć do 250 dolarów (około 980 złotych). Jeśli chcemy kupić kilka sztuk, to dostępne są oferty w paczce 2 egzemplarzy (zaoszczędzimy 50 dolarów) lub 3 (nawet 90 dolarów mniej).

Źródło: geeky-gadgets