Walentynki 2020. Spotify ujawniło najpopularniejszą "miłosną" piosenkę

"All of Me" to najczęściej dodawana piosenka do playlist o miłosnej tematyce. A tych jest całkiem sporo. Jak ujawniło Spotify, użytkownicy aplikacji stworzyli ponad 75 milionów list odtwarzania ze słowem "miłość" w tytule.

Mało tego. Od czasu premiery w 2013 roku, w Dzień Zakochanych słuchalność utworu odnotowywała corocznie wzrost o 50 proc. Popularnością piosenki jest zaskoczony nawet wykonawca, John Legend.

Wpływ utworu "All of Me" wciąż mnie zadziwia i inspiruje. Jestem zaszczycony, że stworzyliśmy coś, co tak wiele znaczy dla tak wielu osób. Napisałem tę piosenkę, aby wyrazić, jak czułem się z kobietą, którą kocham, gdy postanowiliśmy razem iść przez życie. Często najlepsze piosenki są w stanie wyrazić coś w sposób, który jest zarówno osobisty, jak i uniwersalny. Jestem wdzięczny za to, że kochankowie na całym świecie związali się z tą piosenką i uczynili ją swoją własną John Legend

Prezent na walentynki? Coraz popularniejsza jest… playlista

Spotify ujawnia, że z okazji walentynek użytkownicy coraz częściej dzielą się stworzonymi przez siebie składankami. Teoretycznie nic nowego. Kiedyś przygotowywało się taśmy lub płyty z ulubionymi utworami. Dziś sprawa jest dużo prostsza, ale tradycja została. Mało tego — przeżywa drugą młodość.

14 lutego 2019 roku użytkownicy serwisu podarowali bliskim dwa razy więcej playlist walentynkowych niż w 2018 roku. Można się więc spodziewać, że w tym roku pobity będzie kolejny rekord, skoro internetowych składanek przybywa.

Piosenki na walentynki. Zakochani nie lubią polskich utworów

Z zestawienia opublikowanego przez Spotify wynika, że polscy użytkownicy wolą słuchać zagranicznych artystów śpiewających o miłości. Muszę przyznać, że poniższa lista mnie zaskakuje. Wydawać by się mogło, że nie brakuje polskich piosenek o udanej bądź nie miłości, a mimo to żadna z nich nie znalazła się na liście przebojów. Dziwne, bo przecież polska muzyka rządzi w serwisach streamingowych. Widocznie miłosna tematyka jest wyjątkiem.

Spotify. Najpopularniejsze piosenki miłosne w Polsce:

1. "Let Me Love You" - DJ Snake, Justin Bieber

2. "Love Yourself" - Justin Bieber

3. "Love On The Brain" - Rihanna

4. "Love Me Like You Do" - From Fifty Shades Of Grey” - Ellie Goulding

5. "All of Me" - John Legend

6. "i hate u, i love u (feat. olivia o'brien)" - Olivia O'Brien, gnash

7. "In the Name of Love" - Bebe Rexha, Martin Garrix

8. "Perfect" - Ed Sheeran

9. "Say You Love Me" - Jessie Ware

10."Another Love" - Tom Odell