Do wszystkich chłopców, których kochałam 2 - kiedy premiera na Netflix? Obejrzycie przed walentynkami

"Do wszystkich chłopców, których kochałam 2" możemy oglądać w serwisie Netflix już od 12 lutego. Co więcej,w związku z promocją nowego filmu, pierwszą część historii Lary Jean Covey możemy obejrzeć na Netflixie całkiem za darmo! Nie trzeba mieć zarejestrowanego konta - o szczegółach przeczytacie tutaj.

"To All the Boys. P.S. I Still Love You", czyli "Do wszystkich chłopców, których kochałam 2" trafia na Netflixa jeszcze przed Walentynkami, dzięki czemu możecie już teraz zaplanować wieczór we dwoje przy tej niezwykłej komedii romantycznej.

Jednak to nie koniec niespodzianek, jakie przygotował Netflix. Pojawiła się informacja, że serwis planuje zekranizować jeszcze trzecią odsłonę historii autorstwa Jenny Han. Film zatytułowany "To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean" ma pojawić się w 2021 roku. O wszystkim poinformowali aktorzy wcielające się w główne role:

