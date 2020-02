Romantyczny prezent na walentynki. Słuchawki jak biżuteria. Nie tylko z powodu ceny

Zanim skupimy się na parametrach technicznych, zacznijmy od wyglądu. W końcu to pomysł na walentynki, więc prezencja też ma znaczenie. Jabra Elite 75t dostępne są w odcieniu złotego beżu. A jeśli ktoś nie przepada za złotem, to do wyboru ma jeszcze dwie opcje: Black oraz Titanium Black.

Bateria Jabra Elite 75t pozwala na odtwarzanie przez 28 godzin. To sporo, ale gdy już akumulator padnie, prędko można postawić słuchawki na nogi. Sprzęt wspiera funkcję szybkiego 15-minutowego ładowania, które zapewnia do 60 minut użytkowania urządzenia.

Jabra Elite 75t zostały zaprojektowane tak, aby niezależnie od sytuacji pozostać na swoim miejscu. A przynajmniej teoretycznie, bo podczas naszych testów nie zawsze tak było.

Zestaw jest odporny na każdą pogodę z 2-letnią gwarancją na uszkodzenia spowodowane przez kurz i wodę.

Cena? Naprawdę spora, więc porównanie do biżuterii z tytułu nie jest przesadzone. Za Jabra Elite 75t trzeba zapłacić 799 zł. Mamy do czynienia z naprawdę ekskluzywną propozycją na prezent. Ale 14 lutego jest idealną okazją do szaleństw. Co ważne, słuchawki powstały z myślą zarówno o paniach, jak i panach, więc to uniwersalny pomysł na upominek.

