Bądź eko, nie używaj jednorazowych kubków. HUNU to składana filiżanka wielokrotnego użytku

Twórcy tej składanej filiżanki pomyśleli, że wygodnie i przyjaźnie dla środowiska będzie zabierać zawsze ze sobą własne naczynie. Tradycyjny kubek czy filiżanka odpada. Są duże i ciężkie, mogą się potłuc. Za to HUNU po złożeniu jest krążkiem o grubości poniżej 2 centymetrów i wadze mniejszej niż 100 gramów. Wykonany jest z sylikonu spożywczego i bambusa. To wolne od BPA materiały, które nie są toksyczne.

Przyjazny i wygodny kubek, który zmieści się do każdej kieszeni

Przy czym jego pojemność wcale nie jest mała. HUNU po rozłożeniu pomieści 240 ml ciepłego lub zimnego napoju. To w zasadzie tyle, że nie musimy się martwić, że jakaś większa kawa z automatu rozleje się, czy poproszony o zrobienie nam kawy w tym naczyniu barista stwierdzi, że nie pomieści napoju. Ten stworzony przez projektantów z Londynu kubek wielokrotnego użytku można łatwo myć ręcznie czy w zmywarce — materiał to ułatwia.

A jeśli zależy nam na pokrywce? Tym też może pochwalić się HUNU. Jego zamknięcie dobrze przylega do naczynia i ma otwór, który z powodzeniem zakryje silikonowy element na opasce. Jakiej opasce? Wspominany element utrzymuje w odpowiedniej formie nasz złożony do przenośnej formy kubek. Dzięki temu zmieścimy go nie tylko do torebki czy plecaka, ale nawet kieszeni od spodni. W takim razie naprawdę nie ma się co martwić brakiem wygody przy przenoszeniu.

Nie każde jednorazowe naczynie będzie poddane ponownemu przerobieniu. A nawet jeśli tak by było, to proces po prostu kosztuje i wymaga transportu itp. HUNU ciężko zepsuć, a jego zbicie w przeciwieństwie do domowej zastawy jest niemożliwe. Mniej zużytych kubków, to mniej odpadów do składowania, zaśmiecania niestosownych miejsc czy nawet tych konieczności odzyskiwania z nich surowców do ponownego użycia.

Nie tak tanio? Ale zredukujemy ilość odpadów, to odciąży naszą planetę

Czy jest tanio? Zdecydowanie drożej niż kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy za zwykły plastikowy kubek, który jednak zaraz wyrzucimy. HUNU można zamawiać w przedsprzedaży, dokładając się do zbiórki na Kickstarterze. Ta jest już zakończona sukcesem, ale kończy się dopiero za 22 dni. Ciągle można wpłacać i czekać na swoje egzemplarze.

Zależnie od tego, ile sztuk chcemy kupić (i czy nieco tańsze warianty z opustem będą jeszcze dostępne) zapłacimy od 15 Funtów za 1 sztukę (około 76 złotych) do 110 Funtów przy 10 egzemplarzach (mniej więcej 558 złotych). Produkty będą wysyłane w czerwcu właściwie w dowolny zakątek świata, można też opcjonalnie wybrać z kilku kolorów.

Patrząc na HUNU, może wydawać się to sporym wydatkiem, ale pamiętajmy, że codziennie zużywa się ponad 165 milionów jednorazowych kubków! Dołożymy swoją cegiełkę do ochrony środowiska i otrzymamy wygodne własne naczynie.

Źródło: kickstarter