Łopata Baha jak szwajcarski scyzoryk, ma 30 funkcji. Multinarzędzie do cięcia, wkręcania, świecenia…

Zespół projektantów z firmy Binam chciał stworzyć narzędzie przydatne w wielu scenariuszach. Od wędkowania, prac przydomowych, niezbędnika w samochodzie do nagłych sytuacji, kempingu czy innego wypadu na łono natury po nawet zwykłą usterkę w samochodzie.

Funkcje, które sprawdzą się w każdej sytuacji. Scyzoryk wymięka

Baha Shovel po pełnym złożeniu wygląda jak niemalże zwyczajna łopata dostarczana z nieprzemakalnym pokrowcem. Diabeł tkwi w szczegółach. Trzonek rozkręca się na wiele części. Dzięki temu uzyskamy jego różne długości, ale też w każdym elemencie skrywa się przynajmniej jedno dodatkowe narzędzie. Głownia poza pracą jak zwykły szpadel czy łopata może też zakrzywić się o 0 stopni i jej krawędzie mają różne właściwości (mocno zaostrzona, z piłką, linijką).

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Wymieńmy chociaż część funkcji i elementów: szpadel, piła do cięcia, nóż o zwykłym ostrzu i z ząbkami, siekiera, motyka, młotek, krzesiwo, latarka, lampa, czerwone światło awaryjne, powerbank, śrubokręt o kilku wariantach, otwieracz do butelek, opaska uciskowa, przecinak do drutu, ostrze do cięcia szkła, link, gwizdek, linijka… Pewnie i tak coś pominąłem.

Japońska stal, lotnicze aluminium

Multinarzędzie Baha Shovel wykonane jest z japońskiej stali 440C (używanej w bardzo drogich nożach, nie wymaga ostrzenia, a przynajmniej częstego) i aluminium 6063 i HRC50–52. To lotniczy stop używany w małych samolotach. Sprzęt został zaprojektowany jako niezawodny, wielofunkcyjny, wytrzymały, wodoodporny (przynajmniej częściowo), po złożeniu kompaktowy i dostarczany z wodoodpornym pokrowcem.

A przynajmniej w najdroższym wariancie. Binam na Kickstarterze proponuje kilka edycji także z niepełną liczbą elementów dla oszczędniejszych. Od 89 dolarów (około 350 złotych) przez warianty pośrednie po pełną edycję za 149 dolarów (około 585 złotych, po wyczerpaniu się promocyjnych ofert będą regularne o 10 dolarów droższe). Międzynarodowa wysyłka jest planowana na maj tego roku, więc idealną porę na pierwsze wypady w teren. Zbiórka na Kickstarterze ma potrwać jeszcze 14 dni.

Źródło: kickstarter