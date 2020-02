Torba ODA jak transformer. Na ramię, jako plecak lub większa na dłuższy wyjazd

Pomysł prosty, ale genialny. Modułowa torba ODA może prosto przekształcić się w trzy tryby. Zabierzemy ze sobą pojemny plecak, torbę na ramię, albo większą stworzoną z dwóch elementów torbę podróżną. Elementy są dodatkowo zabezpieczone magnetycznie, a połączone moduły nie wiążą się z ponadprogramowymi zwisającymi paskami — są łatwe do schowania.

Jeden pakunek zamiast torby podróżnej i podręcznego plecaka

Wyobraźmy sobie, że mamy standardowe rzeczy, które zabieramy ze sobą codziennie do pracy czy na krótsze wyjścia. Stale są obecne w plecaku. Wyjeżdżając na cały weekend dołączamy moduł torby na ramię, gdzie dodajemy ubrania czy środki czystości i przerabiamy dwa elementy w podróżną torbę. Docieramy do hotelu, ale chcemy wyjść pozwiedzać. Przecież nie z wielką torbą!

Wystarczy kilka ruchów i zabieramy tylko plecak z potrzebnymi rzeczami. No chyba, że wolimy torbę na ramię. Nawet jak złapie nas deszcz, to według producenta to oba moduły są odporne na różną pogodę.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Plecak jest dość pojemny i z przegródkami. Według twórców ODA pomieści nawet MacBooka Pro 16”. Ma też małą przegródkę na wierzchu na drobiazgi szybkiego dostępu jak dokumenty, klucze czy powerbank. Za to element naramiennej torby zawiera organizer z magnetycznymi przegródkami, które możemy dowolnie ustawiać pod nasze potrzeby i aktualnie zabierane rzeczy.

Wesprzyj ODA na Kickstarterze

Projekt w tym tygodniu wystartował na Kickstarterze i już zdobył około 2/3 z wymaganej sumy pieniędzy. Dostępny będzie w dwóch kolorach (czarnym i khaki), a nawet większej liczbie, jeśli zbiórka dobije do odpowiedniego poziomu (wtedy opcjonalnie wybierzemy dwa różne kolory dla obu elementów). Zapisać się można na sam plecak lub cały zestaw.

Jeden element kosztuje 650 dolarów hongkońskich (około 330 złotych), lub 800 (mniej więcej 405 złotych) - jeśli wyczerpią się promocyjne warianty. Zestaw to już promocyjnie 1450 dolarów z Hongkongu (735 złotych), a po wyczerpaniu oferty 1650 (mniej więcej 835 złotych). Wysyłek skierowanych na cały świat można spodziewać się w sierpniu.

Źródło: kickstarter