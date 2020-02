Co robić w walentynki? Filmowe i serialowe nowości na Netflix i HBO Go

Do wszystkich chłopców, których kochałam 2 — Netflix

Zacznijmy sztampowo, czyli od komedii romantycznej. Pierwsza część była hitem. Netflix niedawno wypuścił drugą, a z tej okazji udostępnił "jedynkę" całkowicie za darmo tym, którzy konta nie mają. Nie da się ukryć, że to sprytna przynęta, bo jeśli film się spodoba, to zakochani założą konto, żeby obejrzeć kontynuację.

O co w serii, powstałej na bazie książki "Do wszystkich chłopców, których kochałam" autorstwa Han Jenny, chodzi? Sekretne listy miłosne dziewczyny przypadkowo trafiają do pięciu podobających się jej chłopaków. Jak można się domyślić, stało się to źródłem skomplikowanych sytuacji. Druga część filmu to kolejny rozdział z życia Lary Jean.

Powinno być zabawnie, powinno być wzruszająco. "Do wszystkich chłopców, których kochałam 2" brzmi więc jak idealny plan na romantyczny wieczór.

Genialna przyjaciółka, sezon drugi — HBO Go

W tym tygodniu pojawił się drugi sezon serialu rozgrywającego się w Neapolu. To wzruszająca opowieść o dwóch młodych przyjaciółkach powstała na bazie powieści Eleny Ferrante. Na razie na HBO Go obejrzeć można tylko dwa odcinki, ale naprawdę warto to zrobić.

"Genialna przyjaciółka" pokazuje skomplikowane relacje neapolitańskich biednych rodzin, w których kobieta ma w zasadzie jedną rolę — być w cieniu mężczyzny. To też opowieść o niezgodzie na z góry ustalony los, pogoni za bogactwem czy po prostu szczęściem. "Genialna przyjaciółka" momentami jest do bólu przejmująca, pokazując zwykłe, gorzkie życie różniące się od marzeń i wyobrażeń.

Kidding, sezon drugi — HBO Go

Jim Carrey jakiego nie wszyscy znają. O drugim sezonie "Kidding" na łamach Gadżetomanii już wspominałem. Podobnie jak w przypadku "Genialnej przyjaciółki" mamy póki co dwa odcinki drugiego sezonu. Ale jeśli nie oglądaliście pierwszego, najbliższy weekend jest idealną okazją, żeby nadrobić zaległości. A że mało tutaj szczęścia i romantyzmu, a raczej więcej smutku i rozczarowań? Kto powiedział, że walentynki muszą być właśnie takie.

Work in Progress — HBO Go

Za to "Work in Progress", kolejna perełka z HBO Go, to propozycja w stylu "walentynki na wesoło". No dobra, wprawdzie historia o przeszło czterdziestoletniej lesbijce ma również swoje smutne momenty — a pod koniec pierwszego sezonu jest ich nawet całkiem sporo — ale ogólnie to bardzo sympatyczna i mądra historia. O miłości, próbie zaakceptowania siebie i środowisku, które niekoniecznie to ułatwia.

Fanatyk — Netflix

Krótki film z imponującą polską obsadą. Cała historia powstała na bazie… internetowego absurdalnego opowiadania. Teksty z tej pasty to już klasyk. Wcześniej mogliście oglądać "Fanatyka" na ShowMaksie, w tym tygodniu film pojawił się na Netfliksie.

Rocketman — HBO Go

Filmowa biografia Eltona Johna. Film pokazuje drogę artysty od nieśmiałego pianisty do gwiazdy pop, którą zna każdy na świecie. Wprawdzie "Rocketman" zbiera mieszane opinie — jedni byli zadowoleni, inni niekoniecznie — to dzieło o jednym z najpopularniejszych artystów wydaje się być ciekawą propozycją na muzyczne walentynki. W tym tygodniu film pojawił się na HBO Go.

Koniara — Netflix

Znana z "Glow" Alison Brie wciela się w wielbiącą sztukę i seriale fantastyczne kobietę, której sny zaczynają przenikać do rzeczywistego świata. Film zaprezentowany na festiwalu "Sundance" szybko wylądował na Netfliksie. To propozycja dla tych, którzy szukają alternatywy dla filmów akcji czy typowych komedii, bo sam koncept filmu jest na pewno dosyć oryginalny.

Narcos: Meksyk — Netflix

Kolejny sezon serialu pokazującego początek wojny narkotykowej w Meksyku. Po pierwszym sezonie "Narcos" dałem sobie z cyklem spokój, więc nie wiem, czy meksykańskie pojedynki są tak samo ciekawe, jak historia Pablo Escobara. Ale jeżeli wraz z drugą połówką uwielbiacie emocje, strzelaniny i gangsterskie intrygi, to na pewno warto pamiętać, że drugi sezon "Narcos: Meksyk" już na Netfliksie jest.

Outsider — HBO Go

Serial "Detektyw" spotyka się z twórczością Stephena Kinga. Coś dla tych, którzy wolą się bać. Inną ciekawą serią dla fanów mistrza horrorów może być nie tak nowe, ale warte polecenia "Castle Rock", mające już dwa sezony.