Wędkarstwo też może być smart. Podwodna kamera GoFish Cam

Urządzenie umieszcza się na kilkadziesiąt czy kilkanaście centymetrów przed haczykiem. Nie jest "przelotką" do żyłki, tylko jeden koniec zawiązuje się na nim, a drugi krótki kawałek żyłki wychodzi już dalej od GoFish Cam do haczyka. Nie trzeba martwić się o urwanie elementów mocujących kamery czy jej pęknięcia. Według producenta wytrzymuje obciążenie do 1000 funtów (około 454 kilogramów). W dodatku sprzęt jest wzmacniany i odporny na zanurzenie do 150 metrów.

Podgląd możemy w czasie rzeczywistym obserwować na telefonie, łącząc się z hot-spotem WiFi kamery, ale też zapisywać na pamięci urządzenia o pojemności 64 GB. Przynajmniej 4 godziny — na tyle ma wystarczyć wbudowany akumulator. Zapewne jest ładowany przez microUSB, ale producent nie wspomina o tym.

Podglądaj ryby w Full HD

Na jakie wideo można liczyć? GoFish Cam oferuje 1080p przy 60 lub 30 klatkach na sekundę i 720p na 60 klatek oraz zapisuje dźwięk. A co z łowieniem pod lodem, albo w bardziej mętnej wodzie, czy innych miejscach, gdzie jest ciemniej? Kamerka ma tryb nocny, oparty na zielonych diodach LED, więc też zobaczymy swoją rybną zdobycz.

Cóż, technika wkracza w życie w najmniej spodziewanych miejscach. Kiedyś trzeba było patrzeć na spławik, a teraz wystarczy zerknąć na ekran telefonu i zobaczyć, czy karp albo płotka właśnie nie połknęła przynęty z haczykiem. Kamerę można kupić np. na stronie producenta za 239,99 dolarów (około 945 złotych) plus koszty wysyłki.

Źródło: gofishcam