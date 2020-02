Nietypowy syntezator Synthberry Pi. Prototyp instrumentu opartego o Raspberry Pi

Muzyka elektroniczna? To nie problem, nawet nie trzeba kupować instrumentów, wystarczy komputer. Chociaż lepiej mieć instrument. Niektórzy muzycy jak Brian May z Queen sami je wykonali. To może zróbmy syntezator na bazie popularnego SBC?