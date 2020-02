Pełnometrażowy pionowy film? Rosyjski reżyser właśnie taki kręci. V2. Escape From Hell ukaże się w 2021 roku

Będzie to dzieło Timra Bekmambetova (Abraham Lincoln: Łowca wampirów 3D, Wanted — Ścigani, Straż dzienna, Straż nocna) o tytule V2. Escape From Hell. Film oparty na prawdziwej historii jednego z radzieckich pilotów. Podczas II wojny światowej porwał samolot, aby przeprowadzić ucieczkę z niemieckiego obozu koncentracyjnego. Może to być pierwszy hit w pionowym formacie, choć nie musi.

To nie pierwszy niestandardowy projekt Timira

Timir Bekmambetov pracował już nad innym filmem o pionowym obrazie, ale jego Snap Of Dead Of Night nie zdobył jakiejś wielkiej popularności. W jego dorobku są także różne eksperymentalne projekty jak np. Hardcore Henry, który został nakręcony z perspektywy pierwszej osoby, czyli jak strzelanki FPS.

To gry pokroju Call of Duty czy Doom. Zresztą niegdysiejsza amerykańska ekranizacja gry o demonach na Marsie nie była może wysokiej klasy produkcją, ale zawierała niezłą scenę poprowadzoną jak kamera z gry.

Prace nad nowym pionowym filmem Bekmambetova ruszą za tydzień w Rosji. V2. Escape From Hell będzie wydany w edycjach rosyjskiej i międzynarodowej angielskiej, których sceny będą się nieco różnić. Produkcja tworzona jest głównie z myślą o użytkownikach smartfonów, więc nic dziwnego, że częściowo odpowiada za nią rosyjski operator komórkowy MTS. Premiera ma nastąpić już na początku 2021 roku.

Źródło: engadget