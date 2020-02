Xiaomi Mi Band 5 zapowiada się świetnie. W sieci mówi się o jej możliwych nowych funkcjach

Smart zegarki i opaski nie są może sprzedawane do każdego smartfonu, ale są całkiem popularne, popyt na nie wzrasta. Niewątpliwie lubianym smartbandem jest Xiaomi Mi Band 4. Co wiemy o jego następcy i jakie są oczekiwania fanów produktu w stosunku do Xiaomi Mi Band 5?

Jak podaje rosyjski portal akket, inżynierowie Xiaomi i Huami (firma zależna od Xiaomi) pracują w pocie czoła nad Mi Band 5. Koncern nie zaprezentował jeszcze najnowszej odsłony inteligentnej opaski, ale o tym i owym mówi się już w kuluarach, na co zwrócił uwagę akket.

Ekran Xiaomi Mi Band 5 miałby mieć wielkość 1,2 cala. Będzie wykonany w technologii OLED, a jego rozdzielczość miałaby wynosić 340 x 120 pikseli. Oczywiście z multitouchem i w kolorze. W takim wypadku wyświetlacz byłby większy i o lepszej rozdzielczości niż w modelu z numerkiem 4 (0.95 cala i 240 x 120 px). Zostanie pokryty szkłem Corning Gorilla Glass i powłoką oleofobową. Dzięki temu będzie mniej podatny na uszkodzenia, a odciski palców powinny pojawiać się w o wiele mniejszym stopniu.

Mi Band 5 pokaże udział wody i poziom stresu

Ciekawą nowością miałaby być funkcja określania poziomu stresu i wody w organizmie. Interpretacja tych nowych danych i z dotychczasowych metod, będzie owocowała podawaniem spersonalizowanych rekomendacji. Na pewno ważna jest możliwość zaopatrzenia Xiaomi Mi Band 5 w moduł NFC, dzięki któremu smart opaską będzie można płacić zbliżeniowo. Podobno nie będzie konieczności integracji z systemem Mi Pay, więc i Google Pay czy konkurencyjne rozwiązania będą lubić się z Mi Band 5.

Naturalnie aplikacja zarządzająca obsługą opasek od Xiaomi będzie musiała dostać stosowną aktualizację po pojawieniu się Xiaomi Mi Band 5 na rynku konsumenckim. Domniemuje się, że premiera nastąpi w czerwcu lub lipcu tego roku. Ciekawe, czy te informacje, które miałyby pochodzić od źródeł zaznajomionych z produktem, okażą się zgodne ze stanem faktycznym.

Źródło: akket