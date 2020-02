Netflix tańszy od kablówek. Różnica na korzyść widzów robi wrażenie

Chociaż w Stanach Zjednoczonych cena abonamentu za Netfliksa wzrosła, to korzystanie z serwisu nadal opłaca się bardziej niż kablówka. Tak przynajmniej wynika z raportu firmy Ark Invest.

Różnice są naprawdę spore. Netflix jest tańszy aż o 70 proc. W 2019 r. koszt jednej godziny spędzonej z Netfliksem wynosił 0,22 dol., podczas gdy w telewizjach kablowych oznaczało to wydatek w wysokości 0,81 dol.

Netflix traci, ale… zyskuje

W najbliższych latach według szacunków się to nie zmieni. W 2024 godzina z kablówką przekroczy koszt jednego dolara, podczas gdy w przypadku Netfliksa wynosić będzie 0,34 dol. Analitycy uwzględnili rosnące ceny abonamentów.

Dla użytkowników to dobra wiadomość, dla Netfliksa — niekoniecznie. Autorzy analizy zwracają uwagę, że wysokobudżetowe produkcje giganta VOD skazane są na finansowe niepowodzenie.

Choć dodają, że wprawdzie takie filmy jak "Irlandczyk" przy obecnych uzyskiwanych średnich sumach mogą okazać się nierentowne, to przyciągają do Netfliksa nowych widzów. Dowodem na to są nominacje do Oscara.

Teoretycznie Netflix okazał się wielkim przegranym ostatniej gali, bo mimo wielu nominacji otrzymał raptem dwie nagrody. Ale patrząc szerzej szefowie platformy i tak mogą być zadowoleni.

— Netflix odniósł zdecydowany sukces na tegorocznych Oscarach - mówił w rozmowie z WP Tech prof. Paweł Frelik z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. — Żadne inne, klasyczne studio filmowe nie otrzymało w tym roku aż tylu nominacji. Także dwie nagrody należy odczytywać jako sukces — zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Hollywood nadal ma mieszane uczucia co do produkcji Netfliksa — powiedział.

O Netfliskie jest więc głośno. Nonimacje świadczą o tym, że tytuły, przy których Netflix maczał palce, są wysokiej jakości, a z tym ostatnio gigant miał spory problem. Można więc dojść do wniosku, że taktyka Netfliksa jest sensowna i cały czas chodzi o gromadzenie kolejnych widzów.

Na ewentualne finansowe niepowodzenia głośnych filmów można przymknąć oko. Bo jak widzimy, Netflix przyciąga też ceną. A dla wielu może mieć to olbrzymie znaczenie, więc Netflix zdąży jeszcze urosnąć.

Źródło: Wirtualne Media