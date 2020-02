Remake "Back to the Future"? Nie, ale ten deepfake może skutecznie wprowadzić w błąd

Deepfake może być naprawdę wiarygodny. Użytkownik YouTube'a EZRyderX47 stworzył przeróbkę fragmentu "Powrót do przyszłości". W jego wersji "Back to the Future" w rolę Marty'ego McFly'a wciela się Tom Holland. Z kolei Emmet Brown to Robert Downey Jr.

Trzeba przyznać, że wideo potrafi skutecznie oszukać. O ile niektóre materiały z gatunku deepfake mają pewne niedociągnięcia, tak w tym przypadku to niemal idealna mistyfikacja. Co dalej?

Tylko czekać, aż technologią zainteresuje się Hollywood. Skoro już można odmłodzić starego aktora lub więcej - sprawić, że martwa gwiazda występuje w filmie, to deepfake będzie na pewno pożądaną metodą.

Nie podoba ci się Geralt? Proszę bardzo, stwórz sobie idealną obsadę. Oczywiście dziś nie każdy jest w stanie wygenerować własnego deepfake'a, ale być może z czasem udostępnione zostaną specjalne narzędzia.

Przyszłość pełna manipulacji. Facebook mówi "nie"

Jak zwykle jest też druga strona medalu. Czyli wykorzystanie technologii do niecnych celów - co zresztą już się dzieje. Nic więc dziwnego, że Facebook zakazuje publikacji tego typu materiałów u siebie.

Ma to związek z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi w USA. Deepfake może być potężnym narzędziem służącym do manipulacji. Sztuczna inteligencja może sprawić, że Donald Trump wypowie się tak samo, jak Barack Obama, a Jarosław Kaczyński jak Lech Wałęsa. Intrygujące? Bardzo. Przerażające? Jeszcze bardziej.

Na razie YouTube pozwala na udostępnianie przeróbek, ale możemy zastanowić się, kiedy gigant powie "stop". Póki co deepfake służy przeważnie dobrej zabawie — pokazuje, co by było gdyby. Ale możemy odliczać dni aż ktoś manipulacją wyrządzi komuś dużą krzywdę.