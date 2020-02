Netflix zapowiada nowości. W marcu będzie co oglądać

Premiera "To nie jest OK" zaplanowana jest na 26 lutego. Podobnie jak "The End of the F***ing World", tak i ten serial oparto na powieści graficznej Charlesa Forsmana. Poznajemy Syd, "białą, nudną nastolatkę", która odkrywa… nadprzyrodzone moce. Sugerując się samym zwiastunem, "To nie jest OK" zapowiada się nawet ciekawiej niż udane "The End of the F***ing World". Premiera już 26 lutego.

Również w lutym — 28 lutego — Netflix udostępni film "Wszystkie jasne miejsca". To opowieść o dwójce nastolatków, którzy zbliżają się do siebie podczas "zwiedzania wspaniałych atrakcji w stanie Indiana". W roli głównej zobaczymy Elle Fanning.

Z kolei w najbliższy piątek, 21 lutego, obejrzymy "Jego ostatnie życzenie". Anne Hathaway wciela się w rolę dziennikarki, która pomaga swojemu ojcu handlować bronią w Ameryce Łacińskiej. W filmie występują też Ben Affleck czy Willem Dafoe.

Netflix: marcowe nowości

Zakładka "wkrótce" w mobilnej aplikacji zdradza, że w marcu Netflix dalej będzie wrzucać filmy wyprodukowane przez Studio Ghibli. 1 marca udostępni "Spirited Away: W Krainie Bogów", "Księżniczkę Mononoke", "Tajemniczy świat Arrietty", "Narzeczoną dla kota", "Nausicaa z Doliny Wiatru", "Księżniczkę Kaguya" oraz "Rodzinkę Yamadów".

Inne marcowe nowości to:

7 uczuć

Striptiz

Tammy

Kot-o-ciaki

Kowboje i Obcy

Spider-Man 2

Wojownicy

Nieproszeni goście

JoJo's Bizarre Adventure

Area 51

Glitch Tech

Superfly

Bakugan: Battle Planet

Dzikie żądze

Batman i Liga Sprawiedliwości

Nie licząc "Superfly", które pojawi się 2 marca, wszystkie wyżej wymienione tytuły dostępne będą od 1 marca.