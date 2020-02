Xiaomi zadba o wygodny sen. Oto Xiaomi 8H Milan - inteligentne łóżko

Inteligentne łóżko zostało zapowiedziane na przełomie listopada i grudnia. Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed wsparto na platformie crowdfundingowej, gdzie sprzęt zebrał potrzebną sumę do sfinansowania w… 9 minut. Skąd takie zainteresowanie?

Xiaomi 8H Milan Smart Electric Bed to elektryczne łóżko, które może pracować w pięciu różnych ustawieniach, dostosowując się do potrzeb leżącego. Są to np. tryby wspomagające czytanie czy oglądanie telewizji. Jest też opcja obiecująca sen pozbawiony chrapania.

Dla wygody zadbano nie tylko o sterowanie przy użyciu aplikacji, ale również za pomocą komend głosowych. Zrozumiałe — leżąc w idealnej pozycji nie chcemy sięgać po smartfon.

Udźwig łóżka to aż 1000 kg. Kolejnym jego plusem jest niska cena — w przeliczeniu na złotówki trzeba zapłacić niecałe 1500 zł. Wada? Na razie sprzęt dostępny jest wyłącznie w Chinach i póki co nie wiadomo, czy i kiedy pojawi się na innych rynkach.