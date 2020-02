W jakiej kolejności czytać "Wiedźmina"? Polka stworzyła specjalne narzędzie

Fani książkowego "Wiedźmina" od lat debatują, w jakiej kolejności powinno czytać się dzieła Andrzeja Sapkowskiego. Ba, po premierze serialu na Netfliksie zagranicą nie brakuje osób, które są w stanie za tę wiedzę zapłacić.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy dołożymy do tego gry od CD Projekt RED. Za co zabrać się najpierw, żeby wszystkie wydarzenia były we właściwym porządku? Problem postanowiła rozwiązać Maria Kluziak z krakowskiego startupu Omni Calculator.

Wiedźmiński kalkulator

Stworzyła pierwszy polski wiedźmiński kalkulator, który pozwala przeżyć przygody Geralta z Rivii na 3 różne sposoby.

Zobacz również: Gadżetovlog - zrzędzenia zrzędy o kinie

— Możesz użyć go, by dowiedzieć się, ile czasu zajmie ci przeczytanie książek, jak długo będziesz przechodzić gry CD Projekt RED, a także w jakiej kolejności zapoznać się z poszczególnymi dziełami, by wyciągnąć z nich jak najwięcej — wyjaśnia twórczyni.

Kalkulator pozwala zdecydować, czy wolimy zacząć od książek, gier czy może planujemy połączyć oba światy. Teoretycznie sprawa jest prosta. Wybieramy książki, jeżeli chcemy przekonać się, jaki świat wykreował Sapkowski. Zaczynamy od gier, gdy wolimy postawić na wizję twórców. Ale ta trzecia droga według Marty Kluziak jest "optymalna".

Jeśli wybierzesz tę opcję, zauważysz, że nasz kalkulator poleca najpierw zagrać w dwie części gry, potem przeczytać książki, a przygodę zakończyć trzecią częścią gry: Wiedźmin 3 — Dziki Gon Marta Kluziak

Przeżyj to tak jak Geralt



Dlaczego kolejność jest w tym przypadku niejako odwrócona? Wprawdzie wydarzenia z książek mają miejsce wcześniej, ale Geralt z pierwszej i drugiej części gry nie pamięta swojej przeszłości. Dopiero w trzeciej części gry jego pamięć wraca.

— Dlatego też polecamy przeczytać sagę i opowiadania pomiędzy Zabójcami królów i Dzikim Gonem — w ten sposób twoja wiedza będą tożsama ze wspomnieniami Geralta! — mówi Marta Kluziak.

I trzeba przyznać, że takie doświadczenie będzie naprawdę ciekawe.

Zakładając, że chcemy zacząć swoją przygodę ze światem Wiedźmina — ile czasu zajmie nam zapoznanie się z grami i książkami? Jeśli czytamy średnio szybko, czyli pół strony na minutę, poświęcimy na lekturę godznę dziennie, a na granie dwie (grając w stylu "zbalansowanym", czyli bez pośpiechu, ale i zaglądania w każdy kąt) to wiedźmińska przygoda będzie trwała 224 dni.

Czytaj też: Sapkowski raz na zawsze wyjaśnia, czy "Wiedźmin" jest słowiański