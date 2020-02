Po co hub i ładowarka? Klawiatura Kolude KD-K1 Keyhub sama załatwi wszystkie sprawy

Kolude KD-K1 Keyhub ma laptopowy skok dzięki klawiszom opartym o mechanizm nożycowy. To niskoprofilowa przewodowa klawiatura z podświetleniem. Całkiem estetyczna i dobrze wykonana, ale to nie jej nadzwyczajne cechy. Ten dedykowany komputerom Apple sprzęt ma pomóc w temacie posiadania pod ręką wielu przydatnych złącz.

Z tyłu możemy znaleźć wiele portów. Kolude KD-K1 Keyhub to nie tylko rozgałęziacz USB 3.0 z gniazdami A i C, ale też wyjście monitorowe HDMI, czytnik kart microSD i dużych SD, szybka ładowarka obsługująca standard USB power delivery 100W. Sprzęt ma nawet gniazdo Thunderbolt 3 i USB 2.0.

Port Thunderbolt to dodatkowe możliwości

Co więcej, nie tylko przez HDMI podepniemy dodatkowe monitory. Gniazdo USB C/Thunderbolt może obsłużyć do dwóch ekranów 4K i łączność PCI-Express. W materiałach promocyjnych twórcy projektu zachwalają go nie jako akcesorium dla komputera stacjonarnego, a przeistaczające laptopy Apple (po dodaniu we własnym zakresie myszki) w wygodne wielofunkcyjne komputery o wielu ważnych złączach.

Mimo projektowania do użytku z komputerami Apple, to wciąż tradycyjna klawiatura, więc można jej używać na Windowsie czy Androidzie. Na sprzęt można jeszcze wpłacać pieniądze na Kickstarterze. Zbiórka ma się zakończyć w ciągu dwóch tygodni. Dostępna jest w dwóch wariantach ofert — 848 lub 925 dolarów hongkońskich (około 430 lub 470 złotych), a także w paczkach po dwie lub aż dziesięć sztuk.

Źródło: kickstarter