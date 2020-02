Tłusty Czwartek 2020. Kalkulator pączków. Ile kalorii ma 1 pączek? Zobacz, co musisz zrobić, żeby go spalić

Dziś Tłusty Czwartek - najpierw chwile słodkości, a potem… wyrzutów sumienia. Zanim chwycicie za pączki, warto sprawdzić, ile potów was to będzie kosztować. Ale spokojnie - jedno narzędzie nie zmusi do wizyty na siłowni.