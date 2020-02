"Parasite" obejrzysz już legalnie w sieci. Donald Trump krytykuje film

"Parasite" oglądać możemy na vod.pl, gdzie seans kosztuje 12,90 zł, i platformie Cinemax — za wypożyczenie zapłacimy 11,90 zł. Zdobywcę Oscarów zobaczymy zarówno w wersji z lektorem, jak i polskimi napisami.

Szybkie pojawienie się "Parasite" na platformach VOD to świetna wiadomość, tym bardziej że po oscarowej gali o filmie zrobiło się bardzo głośno. Widać było to po zainteresowaniu w polskich kinach.

— Szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo. Kina masowo do nas piszą z prośbą o "Parasite" - informował dystrybutor, Gutek Film.

"Parasite" najpierw debiutuje w sieci, a dopiero potem na DVD — premierę filmu na nośniku zaplanowano na 26 lutego.

Donald Trump krytykuje "Parasite"



Chociaż od przyznania Oscarów minęło już trochę czasu, z werdyktem nie może pogodzić się Donald Trump. Na jednym z ostatnich wieców poruszył temat filmu.

Zwycięzcą został film z Korei Południowej. O co do diabła chodzi?! Mamy wystarczająco problemów z Koreą Południową w handlu, a oni dają nagrodę za najlepszy film? (…) Tyle świetnych filmów, a zwycięzca z Korei Południowej! Myślałem, że to za najlepszy film zagraniczny. Czy coś takiego zdarzyło się wcześniej?

Odpowiedź brzmi: nie — żaden film nieanglojęzyczny nie zdobył najbardziej prestiżowej statuetki. Dlatego nagroda dla "Parasite" była rzeczywiście wielkim zaskoczeniem, choć z gatunku tych pozytywnych. Ale nie dla wszystkich, co udowodnił prezydent Stanów Zjednoczonych.

Na przemówienie Trumpa zareagował amerykański dystrybutor filmu. Na Twitterze zasugerowano, że prezydenta Stanów Zjednoczonych odstraszyły… napisy. A konkretnie fakt, że nie byłby w stanie ich przeczytać.