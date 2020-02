Al Pacino kontra naziści. Hunters już na Amazon Prime

Jest rok 1977. W Nowym Jorku rosnąć w siłę próbują naziści. W tym celu powołana zostaje grupa, której celem jest wykrycie i wyeliminowanie sympatyków Adolfa Hitlera. Prawda, że całość brzmi mocno w stylu Tarantino?

Zwiastuny sugerują, że również pod względem przemocy fani reżysera "Bękartów wojny" poczują się jak w domu.

Ciekawy pomysł, świetna obsada (Al Pacino!) - czy to wystarczy, żeby był nowy serialowy hit? Opowieść składa się z dziesięciu odcinków, z czego pierwszy trwa półtorej godziny, reszta — ok. godziny każdy. Seans przede mną, ale dużo sobie po "Hunters" obiecuję. Więcej o "Hunters" przeczytacie po weekendzie.

Amazon kiepsko promuje swoje produkcje na Prime Video. Dlaczego?!

Nie rozumiem tylko jednego — dlaczego Amazon tak fatalnie promuje swój serial? Gdybym nie wiedział, że dziś "Hunters" debiutuje, na pewno nie wpadłbym na to wchodząc na stronę platformy. "Hunters" wyskakuje dopiero na czwartym kafelku. A przecież to gorąca nowość. Zdecydowanie lepiej Netflix czy HBO Go przypominają o swoich produkcjach.

I tak dobrze, że "Hunters" doczekało się reklamy na stronie głównej Prime Video. Przy "Too Old to Die Young" Amazon najwyraźniej uznał, że kto ma wiedzieć o serialu, ten będzie wiedział. I nie ma sensu sprawiać, żeby dowiedzieli się o nim "przypadkowi" widzowie.