Netflix: ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina. Znamy nowych aktorów w obsadzie

Prace nad produkcją drugiego sezonu Wiedźmina rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii w lutym, a premiera nowych odcinków planowana jest na 2021 rok — potwierdza Netflix. To zła wiadomość, bo niektórzy liczyli, że uda się wyrobić z premierą jeszcze na końcówkę 2020 roku.

Do obsady drugiego sezonu dołączy Yasen Atour ("Young Wallander") w roli Coena, Agnes Bjorn ("Potwór") jako Vereena, Paul Bullion ("Peaky Blinders") jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen ("Szybcy i wściekli 9") jako Eskel, Aisha Fabienne Ross ("Dziewczyna z portretu") w roli Lydii, Kristofer Hivju ("Gra o tron") jako Nivellen oraz Mecia Simson jako Francesca.

Wciąż nie wiemy, kto zagra Vesemira. Według nieoficjalnych informacji Netflix chciał, by tę rolę otrzymał ktoś z dwójki: Mads Mikkelsen lub Michael Keaton. Aktorzy odrzucili ofertę giganta.

Za reżyserię nowego sezonu odpowiedzialni będą odpowiednio, w przypadku odcinków 1. i 2. Stephen Surjik ("Umbrella Academy"), odcinków 3. i 4. Sarah O’Gorman ("Przeklęta"), odcinków 5. i 8. Ed Bazalgette (Upadek królestwa), a odcinków 6. i 7. Geeta V. Patel ("Meet The Patels").

Wśród aktorów znanych z pierwszego sezonu, którzy powrócą w nowej serii, znajdą się też MyAnna Buring (Lista płatnych zleceń) w roli Tissaii, Tom Canton (Szpital Good Karma) jako Filavandrel, Lilly Cooper (Peterloo) jako Murta, Jeremy Crawford (Titans) jako Yarpin Zigrin, Eamon Farren (Twin Peaks) jako Cahir, Mahesh Jadu (Marco Polo) jako Vilgefortz, Terence Maynard (Przeklęta) jako Artorius, Lars Mikkelson (House of Cards) jako Stregobor, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) jako Fringilla Vigo, Royce Pierreson (Judy) jako Istredd, Wilson Radjou-Pujalte (Zagadki rodziny Hunterów) jako Dara, Anna Shaffer (Harry Potter) jako Triss Merigold oraz Therica Wilson Read (Young Wallander) jako Sabrina.

Już wcześniej twórcy zapowiadali, że wzięli sobie do serca uwagi fanów. Drugi sezon powinien być lepszy od pierwszego, ponieważ autorzy mieli więcej czasu na przygotowanie się do produkcji. Czekamy na pierwsze materiały, które to potwierdzą.