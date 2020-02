Xiaomi to nie tylko smartfony. Sprzęty chińskiej firmy, o których mogliście nie wiedzieć

Ostatnia nowość od Xiaomi to… elektryczna golarka. MIJIA Electric Shaver wyposażone zostanie w pięć ostrzy i pozwoli pracować przez 90 minut na jednej baterii. Sprzęt z dopasowującymi się do twarzy ostrzami będzie kosztować w dniu premiery niecałe 300 zł, co jest ceną bardzo atrakcyjną. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy urządzenie trafi na europejski rynek.

Golarka od Xiaomi to dobra okazja, by przypomnieć inne nietypowe gadżety dostępne w ofercie chińskiego giganta. Jednym z najdziwniejszych jest nakładka na deskę toaletową. Sam sprzęt może nie jest czymś szokującym, ale że sprzedawany jest również z logo Xiaomi — już tak. Nakładka oferuje podgrzewanie "siedzenia" i czyszczenie miejsc intymnych. Za ten klozetowy dodatek trzeba zapłacić ok. 1000 zł.

Podgrzewana kurtka

Wprawdzie za kurtką stoi firma Runmi Technology, ale wszystko zostaje w rodzinie, bo to spółka należąca do Xiaomi. Jej największą zaletą jest to, że ogrzewa "silniczkami" - dwa panele mogą dawać ciepło przez 90 minut. Ubranie jest też wodoodporne, spełniające standardy IPX7. Cena? Ok. 500 zł.



Inteligentne buty i walizka

Kolejną ze spółek Xiaomi ze spółek Xiaomi jest marka 90 Points. To właśnie ona wypuściła na rynek inteligentne buty 90 Minutes Ultra Smart Sports Footwear. Ich zadanie to sprawdzanie i przechowywanie danych dotyczących odległości, prędkości ruchów oraz spalanych kalorii (choć pamiętajcie, że takie myślenie o kaloriach jest bez sensu).

Innym ciekawym produktem marki jest 90 Minutes Smart Unlock Suitcase — inteligentna walizka z czytnikiem linii papilarnych. Pozwala na wgranie pięciu odcisków, więc z podróżnego gadżetu może korzystać cała rodzina. Potencjalną wadą jest bateria. Niby dwie baterie AA mają rozładować się po sześciu miesiącach ładowania, ale jak to zwykle bywa, zwykle sprzęty padają w najmniej odpowiednim momencie, kiedy akurat nie mamy przy sobie zastępstwa. Co wtedy? Walizka pozwala podładować się za pomocą portu USB.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Xiaomi w domu to nie tylko telefony

Xiaomi, podobnie jak inne topowe marki, chce zagościć w naszych domach. Nie tylko za sprawą oczyszczaczy powietrza. W Europie już można kupić telewizory Xiaomi, zaś w Chinach w sprzedaży znajdziemy lodówki. Wszystkie oferują możliwość sterowania z pomocą asystenta głosowego lub aplikacji.

Xiaomi w domu, ale i poza domem

Xiaomi stawia też na transport. Chiński producent wypuścił na rynek segway Xiaomi Ninebot S czy hulajnogę elektryczną Xiaomi M365 Pro. Xiaomi na swoim koncie ma nawet wyglądający jak skuter motorower elektryczny. HIMO T1 pozwala przejechać nawet 120 km na jednym ładowaniu. Chociaż pojazd wygląda poważnie, to jego prędkość maksymalna wynosi "zaledwie" 25 km/h.