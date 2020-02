24 lutego to ważna data dla fanów Twin Peaks. Dziś mają swoje święto

Niektóre daty z dzieł popkulturowych stały się symbolem - jak listopad roku 2019, czyli miesiąc, w którym rozgrywa się kultowy "Blade Runner". Twin Peaks swoją rocznicę ma właśnie dzisiaj, 24 lutego.

Laura Palmer została zabita w nocy z 23 na 24 lutego. Nad ranem jej ciało zostało znalezione. Tego samego dnia, o 11:30, do miasteczka Twin Peaks, oddalonego 8 km od granicy z Kanadą, przyjechał agent Dale Cooper. Co było dalej — wszyscy fani "Miasteczka Twin Peaks" wiedzą doskonale. A ci, którzy do tej pory nie mieli okazji obejrzeć serialu, niech jak najszybciej nadrobią ten błąd.

"Miasteczko Twin Peaks" oglądać można na HBO Go. Dla najwierniejszych fanów przygotowano zestaw składający się z 21 płyt Blu-Ray, pozwalający obejrzeć wszystkie sezony "Twin Peaks", film oraz wycięte sceny czy materiały zakulisowe. A wszystko to w jakości 4K.

Pakiet jest nie tylko skarbnicą materiałów związanych z Twin Peaks, ale też świetnie się prezentuje. Cena? W Polsce ok. 900 zł!

Trudno byłoby dziś zliczyć wszystkie popkulturowe dzieła odwołujące się do Twin Peaks — to chyba nawet niemożliwe. Ze swojej strony polecę ścieżkę dźwiękową w wersji Xiu Xiu. Jeśli myśleliście, że utwory z serialu nie mogą brzmieć mroczniej, jesteście w grubym błędzie:

To kto z okazji święta Twin Peaks zaplanuje sobie jeszcze jeden maraton z serialem?

