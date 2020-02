Zmarł twórca figurki Lego. Stoczył walkę z ciężką chorobą

To niezwykle smutna wiadomość dla wszystkich miłośników popularnych duńskich klocków. W ubiegłą środę 19 lutego odszedł twórca ludzika Lego, Jens Nygaard Knudsen. Mężczyzna zmarł w hospicjum Anker Fjord pod małym miasteczkiem Hvide Sande, w wieku 78 lat. Projektant jednej z najbardziej legendarnych figurek na świecie zmagał się z nieuleczalną chorobą ALS, czyli stwardnieniem zanikowym bocznym.

— Jego wyobraźnia była fantastyczna. Gdy organizowaliśmy burzę mózgów, w jego przypadku był to raczej huragan. Miał pomysł za pomysłem — wspomina swojego kolegę Niels Milan Pedersen. To właśnie on poinformował o śmierci projektanta.

Mężczyzna pracował dla Lego w latach 1968–2000. To właśnie on dał żółtej figurce ręce i nogi, tworząc ludzika, który do dziś jest jedną z największych ikon rynku zabawek w historii.

— Był człowiekiem pomysłów. Ludzik Lego został stworzony po to, aby w domach było życie — mówi żona zmarłego, Marianne Nygaard Knudsen.

Masowa produkcja kultowych ludzików ruszyła w 1978 roku. Minifigurki pod względem konstrukcyjnym nie zostały zmienione po dzisiejsze czasy. Składają się z sześciu elementów: ruchomych nóg z biodrami, tułowia, rąk, dłoni, głowy oraz włosów lub nakrycia jak np. kapelusz czy kask.

Oprócz ludzików Nygaard Knudsen był odpowiedzialny za opracowanie niektórych klasycznych motywów Lego, jak kosmos czy piraci.

