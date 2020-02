Netflix pokazuje, które filmy i seriale są najpopularniejsze w Polsce

Netflix dodał nową zakładkę — TOP 10. Przeglądając filmy i seriale natkniemy się na belkę przedstawiającą najpopularniejsze produkcje.

Dzięki niej dowiadujemy się, że w Polsce szczególnym uznaniem cieszy się teraz "Narcos: Meksyk", "Locke & Key" oraz… "Psia Akademia". W TOP 10 brakuje za to "Wiedźmina" - najwidoczniej wszyscy już go obejrzeli.

Z kolei wśród filmów w pierwszej trójce znajdziemy ostatnią netfliksową nowość "Jego ostatnie życzenie", "Isi i Ossi" oraz drugą część "Do wszystkich chłopców, których kochałam".

Nie musimy szukać zestawienia, żeby dowiedzieć się, że dana produkcja cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Pozycje z TOP 10 dostają też specjalne oznaczenie, dzięki któremu od razu na stronie głównej zobaczymy, że coś jest popularne w ostatnim czasie.

Jak tłumaczy Netflix, nowość ma sprawić, że od razu znajdziemy tytuły, o których wszyscy mówią. Ma też ułatwić wybór, kiedy nie wiemy, na co się zdecydować. Nie wiadomo, jaki film lub serial wybrać? Oglądaj to, co oglądają wszyscy. Jest to jakiś sposób, żeby przyciągnąć do własnych produkcji, by widz nie uciekł do konkurencji. Pomysł sprawdził się w Wielkiej Brytanii czy Meksyku, więc Netflix wprowadza go na nowych rynkach.

To nie ostatnia nowość Netfliksa w ostatnim czasie. Gigant testuje w Polsce nowe, tańsze pakiety. Jest szansa, żeby zaoszczędzić, ale nie dla każdego będzie to opłacalne.