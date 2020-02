"Na noże" jak "Parasite". W Polsce film wyjdzie tylko na DVD. Fani chcą to zmienić

Jak informują Filmożercy, mający ukazać się 25 marca film "Na noże" w Polsce dostępny będzie wyłącznie na jednym nośniku — DVD. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych kupić można również wydanie Blu-ray i 4K UHD.

To nie pierwszy taki przypadek. Również nagrodzone Oscarem "Parasite" w naszym kraju wyjdzie (premiera 26 lutego) tylko na DVD.

O ile na zmiany w przypadku "Parasite" jest już za późno, tak czekający na "Na noże" chcą przekonać dystrybutora, by zdecydował się na wypuszczenie filmu w lepszej jakości. Stąd pomysł petycji.

Podobnie jak wielu innych kolekcjonerów doskonale rozumiem, że Monolith nie stać na wydawanie każdego dystrybuowanego dzieła prosto na niebieski krążek. Ciężko jest jednak nam wszystkim zrozumieć, że tym razem ignorują film, który na ziemiach spod biało-czerwonej flagi zyskał aż 477 tys. widzów. Krystian Miderski, autor petycji

Pomysłodawca akcji zauważył, że wydania Blu-ray doczekały się filmy z dużo mniejszą kinową publiką. Dziwne — tak jakby dystrybutor uznał, że ci, którzy oczekują lepszej jakości, poszli do kina na "Na noże". A skoro tak, to pudełka nie kupią. Stąd oferta z myślą o tych, którym jest wszystko jedno.

Na razie petycję podpisało 173 chętnych na wydanie Blu-ray. Jako że film obejrzało w Polsce prawie pół miliona widzów, niewykluczone, że liczba podpisów będzie się stale zwiększać. Oby miłośnicy kina dostali wydanie, na jakie liczą.

Nie da się ukryć, że taka polityka wydawcy to podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Jasne, pewnie księgowi wiedzą lepiej i znają wyniki sprzedaży odtwarzaczy oraz samych nośników Blu-ray. Tyle że widz mając Netfliksa z 4K i płatne filmowe kanały 4K raczej nie sięgnie po wydanie DVD, nawet jeżeli jest to film, na który czeka. Biorąc pod uwagę fakt, że filmy znikają z internetowych platform, nośnik zostaje z nami na zawsze. Ale nie kupimy go, jeżeli będzie oferował jakość sprzed kilkunastu lat.