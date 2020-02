Nowoczesny łyżkowidelec z lotniczego aluminium idealny na biwak. Poznaj Morsel Metal Spork

Twórcy Morsel Metal Spork to nie nowicjusze w tym temacie. Wcześniej ogłosili już na Kickstarterze i z powodzeniem sfinansowali Morsel Spork wykonany z tworzywa sztucznego. Tym razem dopracowują produkt, który teraz będzie wykonany z aluminium wykorzystywanego w mniejszych samolotach czy ramach rowerowych.

Dlaczego w takim razie nie porysuje naczyń jak np. teflonowa patelnia? Dostępne będą cztery warianty — dwa krótsze (7,5 cala — około 19,05 cm) i dłuższe (10,5 cala — 26,67 cm), poza tym do wyboru z odmiennymi końcówkami. Warianty w pełni metalowe raczej nie polubią się z delikatnymi warstwami antyprzywieraniowymi patelni, ale te z dodatkową silikonową nakładką odporną na bardzo wysokie temperatury nie zrobią krzywdy delikatniejszym sprzętom kuchennym.

Co więcej, kształt łyżki pozwala na precyzyjne prace przy powierzchni wielu typów naczyń. Zgarniemy resztki składników do przygotowania czy gotowej potrawy z większości miejsc — wszystko jedno czy jemy, czy akurat przygotowujemy posiłek w misce lub na patelni.

Zestaw sztućców na biwak w jednym urządzeniu

Można by powiedzieć, że to niczym niewyróżniający się przyrząd fana wypadów na łono natury, ale jest wyjątkowo trwały, lekki i ma całkiem długą wygodną rączkę mimo zajmowanie zdecydowanie mniejszego miejsca niż dwa czy trzy osobne sztućce. Plastikowymi sztućcami w końcu np. nie wyjmiemy miąższu z awokado, a zabieranie domowych jest bardziej kłopotliwe. Kawałki potraw można też przekroić, choć efekt naturalnie nie będzie taki jak mocno ostrym nożem.

Projekt w tej chwili jest obecny na Kikcstarterze. Zbiórka ma potrwać jeszcze 22 dni. Pojedyncza sztuka może być do nas wysłana już w maju za 16 dolarów (około 63 złote). Jeśli wesprzemy Morsel większą kwotą, to wielopaki złożone z kilku łyżkowideców wychodzą zauważalnie taniej w przeliczeniu na jeden egzemplarz. Co więcej, jeśli twórcy przebiją pewien pułap na Kickstarterze, każda sztuka otrzyma etui.

Źródło: Kickstarter