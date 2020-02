Spotify może zdrożeć. Podwyżką zagrożone są rodziny

Jak zauważyli czytelnicy serwisu telepolis.pl, Spotify rozsyła w Polsce ankiety dotyczące rodzinnego planu. Z dokumentu wynika, że pakiet rodzinny miałby kosztować 33,99 zł lub 31,99 zł.

Podwyżka na razie jest tylko rozważana, ale mimo tego całkiem prawdopodobna. W sierpniu pojawiły się doniesienia, że w Skandynawii mają się rozpocząć testy droższego abonamentu. Najwidoczniej Spotify planuje podnieść ceny również na polskim rynku.

Z jednej strony kilka złotych miesięcznie to nie jest wielka różnica. Należy jednak pamiętać, że nie tylko za Spotify będziemy musieli płacić więcej. Od jakiegoś czasu abonament na HBO Go kosztuje już 24,90 zł, a nie 19,90 zł.

Nic dziwnego, że wyższe ceny dotyczą akurat planu rodzinnego, z którego korzystać może maksymalnie sześciu użytkowników. Spotify zaznacza, że chodzi o członków rodziny mieszkających pod tym samym adresem, ale to raczej martwy przepis.

O ile Netfliksowi dzielenie się kontem coraz bardziej przeszkadza, tak Spotify jak do tej pory nie wyrażało głośno sprzeciwu. Może stąd podwyżka — by zrekompensować sobie fakt, że niektórzy w myśl zasady "co nie zabronione, to dozwolone" nie dostosowali się do regulaminu.

Oczywiście na razie nic nie jest pewne — fakt, że Spotify sonduje droższy abonament nie musi jeszcze oznaczać, że będziemy płacić więcej. Warto jednak liczyć się z takim scenariuszem.