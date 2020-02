Luksusowe lampy, które wykonano z kukurydzy. Szczyt elegancji czy kicz?

Firma Gantri, która reklamuje się jako "cyfrowa platforma produkcyjna dla nowoczesnego wzornictwa", wykorzystuje technologię drukowania 3D do produkcji niewielkich serii lamp pochodzących od niezależnych studiów i projektantów. Ostatnio do katalogu oferowanych produktów dołączyły: lampa stołowa o wartości ponad 580 zł i lampa podłogowa za 1950 zł, zaprojektowane przez amerykańską firmę Ammunition.

Ekologiczny druk 3D



W swojej ofercie firma posiada nietypowe rozwiązania od projektantów z Kanady, Kolumbii, Włoch, Ukrainy i wielu innych miejsc na świecie. Bez względu na to, skąd pochodzi projekt, jest on drukowany przy użyciu kwasu polimlekowego na bazie kukurydzy. Jest to zamiennik plastiku wykonany ze sfermentowanej skrobi roślinnej.

Kwas mlekowy na bazie kukurydzy jest powszechnie stosowany w świecie druku 3D, ale firma Gantri stosuje specjalne mieszanki opracowane we współpracy z ColorFabb (producentem materiałów do drukowania 3D z siedzibą w Holandii). Te opatentowane mieszanki mają większą wytrzymałość na ciepło niż standardowe rozwiązania i lepiej przepuszczają światło.

Rozwiązanie stworzone przez firmy jest biodegradowalne i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Ale wciąż wywołuje dyskusje na temat jego wpływu na środowisko. W 2010 r. naukowcy z University of Pittsburgh odkryli, że chociaż biopolimery były rzeczywiście materiałem bardziej przyjaznym dla środowiska niż tradycyjne tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej, ich produkcja wciąż pozostawała szkodliwa ze względu na wykorzystywane procesy chemiczne.

Unikalny design i trwałość

Wszystkie lampy produkowane przez Gantri posiadają unikalne kable i przełączniki. Są również wyposażone w diody LED, które według producenta mają działać przez 25 tys. godzin, czyli ponad 20 lat użytkowania średnio przez trzy godziny dziennie. We wszystkich lampach można wymienić żarówki, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Najnowsze produkty, które trafiły na rynek, są dostępne w ramach trzech kolekcji: Gio, Signal i Carve. Lampy bez wątpienia staną się ciekawym uzupełnieniem wystroju osób lubiących nowoczesne rozwiązania i dbających o środowisko.