Smart Kurtka do FIFA Mobile? Google, Adidas i EA pracują nad nową kurtką Jacquard

To część projektu Jacquard z Google Advanced Technology and Projects (ATAP). Na razie ogłoszono tylko krótką zajawkę, więc głównie możemy spekulować, ale też odwołać się do minimalnej dozy przekazanych danych i poprzednich projektów.

Poza wspominanymi znakami logo trzech firm bardzo istotny jest napis "Play Connected", który sugeruje rozgrywkę, kiedy jest się połączonym. W co i do czego? Tutaj wchodzimy na pole fantazji, ale smart odzież może dawać nam jakieś dodatkowe możliwości w grze FIFA Mobile, stąd jej znaczek.

Inteligentna odzież dla fanów FIFA Mobile z zapowiedzią w marcu

Oczywiście powinna też spełniać podstawowe funkcje jak poprzednie projekty, a nie być produktem dedykowanym tylko dla graczy tego tytułu. Elektronika zainstalowana w kurtce mogłaby chociażby pozwalać na sterowanie telefonem (zmiana piosenek czy głośności, odebranie połączenia w słuchawkach itp.) czy podświetlać jakieś elementy.

Wszystkiego mamy dowiedzieć się już 10 marca, jak sugeruje omawiany wpis z Twittera. Chociaż, czy na pewno szykuje się kurtka? Nigdzie nie zostało użyte to słowo, a kurtki wychodziły z kooperacji z firmą Levi’s. Może tym razem buty, jeśli postawiono na Adidasa? Za dwa tygodnie będziemy wiedzieć.

