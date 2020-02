Deepfake fascynuje i przeraża. Wybraliśmy najbardziej realistyczne filmowe przeróbki

Deepfake, czyli film zmanipulowany z użyciem maszynowego uczenia, może być bardzo przekonujący. I zapewne lada moment będzie potężnym narzędziem służącym do manipulacji, z czego zdaje sobie sprawę Facebook, ale póki co to źródło świetnej zabawy. YouTube pełen jest filmów, w których widzimy "podmienionych" aktorów. Wybraliśmy najciekawsze modyfikacje, pokazujące imponujące i przerażające możliwości nowej technologii.

Jim Carrey w "Lśnieniu"

Nie trzeba deepfake'a, by zobaczyć mniej pogodne oblicze Carrey'a — wystarczy obejrzeć serial "Kidding". Ale technologia udowadnia nam, że aktor pasowałoby też do horroru. Dzięki modyfikacji możemy przekonać się, jak wyglądałoby "Lśnienie", gdyby to Carrey zastąpił Jacka Nicholsona. Śmiesznie? Ani trochę!

Na tym kanale znajduje się kilka odcinków "Lśnienia" w nowej wersji, więc warto obejrzeć również pozostałe odcinki.

Zobacz również: Gadżetomania TV: Pixel Heaven - targi retro rozrywki okiem

Keanu Reeves w "Forreście Gumpie"

Wydawać by się mogło, że niektóre role są idealne — trudno wyobrazić sobie, by ktoś inny mógł zagrać dobrze nam znaną postać. Deepfake mówi: "sprawdzam". Na tym filmiku Forrestem Gumpem jest Keanu Reeves. I trzeba przyznać, że coś w sobie ma:

Matrix z lepszymi scenami walki?

Skoro Keanu zagrał w "Forreście Gumpie", to zwolniła się rola w "Matriksie". Ktoś uznał, że sceny walki wypadłyby lepiej, gdyby wystąpiła w nich prawdziwa legenda.

Ten materiał to zresztą wskazówka, jak Hollywood może wykorzystać deepfake na poważnie — ożywiając zmarłe gwiazdy. Jasne, to już się dzieje, ale niewykluczone, że rozwój tej technologii ułatwi cały proces. I sprawi, że znowu zobaczymy na ekranach idoli sprzed lat. Tylko czy takiego kina właśnie chcemy?

Alternatywna wersja Terminatora

Oglądając YouTube'a można odnieść wrażenie, że to właśnie film "Terminator" jest ulubionym źródłem osób bawiących się technologią deepfake. W miejsce Arnolda Schwarzeneggera wstawiono Brada Pitta:

Sylvestra Stallone'a:

…czy Toma Cruise'a:

Robert De Niro czy Al Pacino?

Dwie legendy, bardzo często ze sobą występujące. Co widz, to inna opinia. Deepfake pozwala nam przekonać się, jak Al Pacino wypadłby w jednym z najbardziej znanych filmów z De Niro w roli głównej - "Taksówkarzu":

Tu deepfake pokazuje swoją potegę. Gdy aktorzy są w miarę podobni do siebie — a da się to powiedzieć o młodych Pacino i De Niro — transformacja jest wręcz perfekcyjna.

Remake "Powrotu do przyszłości"?

To jeden z moich ulubionych filmików. Gdyby pokazać fragment komuś, kto nigdy nie widział kultowej serii, mógłby uwierzyć, że właśnie tak wyglądał oryginał:

Jaś Fasola w reklamie Diora

Deepfake zachwyca możliwościami, ale dla niektórych to szansa na to, by urzeczywistnić absurdalne wizje. Jak np. Jasia Fasolę w reklamie Diora:

Podobnych abstrakcyjnych przeróbek już jest w sieci więcej. Możemy zobaczyć, jak Jaś Fasola prezentowałby się w "Wiedźminie". Nie, nie w roli Geralta:

Możemy też zobaczyć, jak wyglądałaby rozmowa szefa Amazona z Elonem Muskiem, gdyby obaj byli bohaterami… "Star Treka".

A co powiecie na takie święta z przerośniętym Kevinem?

Deepfake — technologia prawie idealna?

Oglądając powyższe filmiki można dojść do wniosku, że deepfake ma jedną podstawową wadę. O ile świetnie oszukuje oko, tak zostaje stary głos aktora. Nie włożymy w usta czegoś, kto ktoś nie powiedział, bo większość będzie pamiętała, jak dana osoba mówi. Tyle że bardzo łatwo to ominąć.

Swego czasu Jim Meskimen wystąpił na nagraniu, w trakcie którego udawał hollywoodzkich aktorów. Ktoś za pomocą technologii deepfake ulepszył skecz — dokładając twarz parodiowanej osoby.

Podobne umiejętności ma Bill Hader. I również zrobiono tego użytek:

Nie brakuje osób specjalizujących się w naśladowaniu celebrytów. Dodajmy do tego nagrania, które można pociąć tak, by ktoś własnym głosem wypowiedział zdania, które naprawdę nigdy nie padły. Deepfake to póki co imponująca zabawka służąca rozrywce. Słowo klucz - "póki co".