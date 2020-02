Rewolucyjne procesory i baterie z grafenu? Nie tym razem, Graphity to kurtka z tego materiału

Oddychający, nieprzemakalny, ciepły i wygodny materiał? Czemu do jego produkcji nie użyć grafenu. Okazuje się, że zastosowanie tych specyficznych struktur węgla może wejść w zupełnie inne branże niż elektronika. Według Włochów to świetny materiał do tworzenia odzieży termalnej. Podobno nie potrzeba wielu dodatkowych warstw ubrań, aby czuć się komfortowo przy niższej temperaturze wychodząc na świeże powietrze.

Oczywiście to nie znaczy, że kurtka będzie w pełni czy nawet w większości wykonana z grafenu. Ten będzie znajdował się pomiędzy warstwami tradycyjnych tkanin. Takie połączenie sprawi także, że ubranie będzie lepiej odporne na nieprzyjemne zapachy, szybciej wyschnie i będzie bardziej odporne na obtarcia.

Projekt jest już teraz obecny na Kickstarterze i mimo aż 27 dni do końca zbiórki, już widać, że twórcy dopną swego. Kurtki będą wysyłane w czerwcu. Wkład na jedną sztukę, to w zależności od załapania się na jedną z opcji po pewnych zniżkach od 249 Euro (około 1080 złotych) do 269 Euro (około 1165 złotych). Ewentualnie jako podwójne zamówienie za 490 Euro (około 2125 złotych).

Źródło: kickstarter