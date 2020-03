Amazon znów przecenia Kindle 10. Trzeba się jednak pospieszyć

Promocja trwa tylko dziś, w poniedziałek 2 marca. Podobnie jak w przypadku oferty na walentynki, Kindle 10 w wersji bez reklam kosztuje obecnie niecałe 70 euro, zamiast standardowych 89,90 euro.

Przesyłka do Polski jest darmowa, ale doliczyć trzeba do tego VAT. W sumie zapłacimy 72,35 euro, czyli ok. 313 zł. Jeżeli wybierzemy płatność w złotówkach, wówczas Amazon policzy ok. 320 zł.

Za Kindle Paperwhite IV w wersji 8 GB zapłacimy ok. 490 zł z VAT. Im więcej pamięci, tym wyższa cena.

Nie możesz kupić teraz? Na blogu Świat Czytników Robert Drózd prognozuje, że kolejnej obniżki cen Kindle'a możemy spodziewać się na przełomie marca i kwietnia — wówczas Amazon organizuje wiosenną wyprzedaż.