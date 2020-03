Lidl wprowadza do oferty telewizor Toshiba. Dostępny od dziś w świetnej cenie

Telewizor Toshiba 31" jest od 2 marca dostępny w ofercie sklepów Lidl. Chociaż już wcześniej sklep zapowiadał, że model pojawi się w sprzedaży, to teraz znamy nieco więcej szczegółów. Dostępny w sklepach stacjonarnych telewizor ma następujące parametry:

* Smart TV zapewnia dostęp do internetu oraz łatwego korzystania z popularnych aplikacji, jak Netflix czy YouTube — za sprawą systemu Toshiba Smart Portal

* 2 wejścia HDMI, 1 wejście USB

* 32'' / 80 cm, 16:9

* Full HD (rozdzielczość 1080p)

* wymiary: wys. 437 mm, szer. 735 mm, gł. 90 mm

Telewizor Toshiba 32 '' dostępny w sklepach Lidl od 2 marca (Materiały prasowe)

Cena telewizora jest naprawdę konkurencyjna, ponieważ wynosi 699 zł. Po porównaniu z ofertą dostępną w innych sklepach internetowych okazało się, że w Lidlu możemy kupić ten model ok. 200 zł taniej niż w pozostałych sklepach. Niestety telewizor nie jest dostępny w ofercie Lidl Online.

Zobacz też: IFA 2018. Tanie i dobre telewizory od Toshiby

Już w następnym tygodniu w Lidlu będzie można kupić sporo gadżetów do domu. Warte uwagi są m.in. parowar za 79,90 zł, blender do smothie 599 W za 119, zł czy grill kontaktowy 1000 W za 69,90 zł. To oczywiście nie koniec oferty, a część produktów dostępna będzie również w sklepie online.