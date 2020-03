Jak zrobić własny płyn do dezynfekcji i chusteczki antybakteryjne? Jest na to prosty sposób

Częste mycie rąk wodą z mydłem i odkażanie ich preparatami na bazie alkoholu to jedno z zalecanych działań profilaktycznych w walce z koronawirusem. Nie jest żadną nowością, że zachowując odpowiednią higienę można uniknąć wielu chorób. Dlatego warto zwracać na to szczególną uwagę.

W niektórych sklepach brakuje płynów do dezynfekcji i chusteczek antybakteryjnych, które stały się obiektem pożądania w obliczu epidemii. Nie dość, że nie ma ich na sklepowych półkach, to cena na rynku wtórnym przekracza normalną wartość rynkową. Można jednak przygotować własne produkty – równie skuteczne.

Jak zrobić własny płyn do dezynfekcji i chusteczki antybakteryjne

Sposób na stworzenie wspomnianych produktów przedstawił portal Business Insider, który rozmawiał z Miryamem Wahrmanem, profesorem biologii na William Paterson University i autorem "The Hand Book: Surviving in a Germ-Filled World”, poradnika, jak prowadzić zdrowszy tryb życia.

Czego potrzebujesz? Podstawowym składnikiem płynu jest alkohol – izopropylowy lub etylowy. Istotne, aby tworzony roztwór zawierał co najmniej 60 proc. alkoholu. Wówczas można wcierać go w dłonie i pozostawić do wyschnięcia, a efekt dezynfekcji zostanie zachowany. Trzeba przy tym pamiętać, by takim alkoholowym płynem nie odkażać intensywnie małych dzieci — może to być dla nich niebezpieczne.

Osoby poszukujące łagodniejszych rozwiązań dla skóry mogą dodać kilka kropli aloesu do alkoholu, ale trzeba pamiętać, żeby nie rozcieńczać go za bardzo. Płyn musi zawierać 60 proc. alkoholu. Jeśli jest go mniej, skuteczność roztworu drastycznie spada.

Wersja zapachowa płynu

W jednym z dostępnych przepisów zaleca się zmieszanie 2/3 szklanki 91 proc. alkoholu izopropylowego z 1/3 szklanki aloesu. Do roztworu można dodać od 8 do 10 kropli olejku zapachowego. To sprawi, że jego zapach będzie przyjemniejszy.

Stosowanie płynów do dezynfekcji nie jest jednak wystarczające. Wciąż należy pamiętać o regularnym myciu rąk. Jak zaznacza Wahrman środek do dezynfekcji zabija większość zarazków, ale nie usuwa ich ze skóry.

Alkohol jest również kluczowym składnikiem chusteczek antybakteryjnych. Aby zrobić własne chusteczki dezynfekujące, należy wziąć papierowy ręcznik lub chusteczkę i nasączyć ją alkoholem (lub innym roztworem zawierającym co najmniej 60 proc. alkoholu).