Kuchenka, którą zmieścisz w kieszeni. Idealna na biwak i dla survivalowca. Oto palnik Katipo

Z takiego założenia wyszedł Elad Achi, kiedy projektował Katipo. To w zasadzie jeden niewielki palnik, który wystarczy nam do przygotowania posiłku czy zagrzania wody w czajniku, ale po złożeniu mieści się nawet w kieszeni. Oczywiście butla z gazem też jest niezbędna. Najwyżej można zabrać taką o mniejszej kubaturze, ale nic nowego za bardzo w tym temacie się nie wymyśli. Za to palnik jest o wiele łatwiej pomniejszyć.

Skąd w ogóle taka nietypowa nazwa? Kuchenka wzięła ją od pająka katipo. To niewielkie stworzenie żyjące w Australii, którego ciemne odnóża zakrzywiają się pod kątem podobnym do ramion podstawy palnika. Poza tym zastosowanie dodatkowo czerwonych elementów, to też inspiracja wspominanym pajęczakiem. Urządzenie po złożeniu trójnogu ma wymiary 50 na 120 mm. Otwarty mierzy 180 mm średnicy.

Czy urządzenie będzie wprowadzone do sprzedaży, a jeśli tak to kiedy i w jakiej cenie? Tego nie wiemy. Na razie Ela Achi chwali się swoim projektem w różnych zakątkach sieci, ale nie podał dalszych planów rozwoju. Możliwe, że to po prostu jego bardzo dobrze wykonany domowy projekt, choć gdyby zaczął jego sprzedaż we własnym zakresie lub dogadał się z jakaś firmą produkującą podobne akcesoria, na pewno cieszył by się wzięciem wśród wielbicieli biwaków.

Źródło: yankodesign