Netflix pełen ukrytych kategorii. Teraz szybko je znajdziesz

Jak pisze Serialowa, na Reddicie zamieszczono przydatną infografikę, zawierającą "sekretne" podkategorie. Netflix nimi się oficjalnie nie chwali, ale dla wielu użytkowników nie są one żadnym zaskoczeniem. Wystarczy wpisać np. "brytyjski film lub serial", żeby Netflix wyszukał nam odpowiednie treści.

Poradnik jednak może się przydać, bo czasami o niektórych kategoriach nie wiemy. Albo sami nie jesteśmy zdecydowani, na co mamy ochotę. Zresztą Netflix doskonale wie, że to częsty problem, dlatego sam przygotował jedno ułatwienie - listę najpopularniejszych tytułów w Polsce.

Grafika składa się z kodów, symbolizujących daną kategorię. I jak widać, jest ich naprawdę sporo. Wystarczy dopisać numer do adresu netflix.com/browse/genre/, by przejść do wybranej kategorii. Jeżeli interesują nas np. mroczne komedie, wklepujemy: netflix.com/browse/genre/869.

"Sekretna" lista będzie przydatnym uzupełnieniem dla ogólnodostępnych kategorii i propozycji serwisu.