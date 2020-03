Dbaj o rośliny w domu i ogrodzie. Verdmo oceni kondycję gleby i powiadomi na smartfon

Verdmo łączy się za pomocą WiFi, więc nie musimy być w jego pobliżu, aby odczytywać dane na nasze urządzenia mobilne. To niewątpliwy plus na tle konkurencyjnych rozwiązań, które komunikują się jedynie za pośrednictwem Bluetooth. Czujnik monitoruje wilgotność gleby i temperaturę. Nadaje się do doniczek, na trawniki czy klomby, w zasadzie dowolną glebę i pojemniki.

Jego dane są dokładne dzięki użyciu aż trzech czujników, a nie pojedynczego modułu. Według projektantów systemu Verdmo, ich produkt będzie powiadamiał w przypadku konieczności podlewania naszych roślin, ale też dzięki ciągłemu doglądaniu parametrów może zmniejszyć zużycie wody nawet o 40 proc. To tym bardziej istotne w naszej sytuacji — pomimo położenia w strefie umiarkowanej i licznych rzek, Polska boryka się z niedoborami zdatnej do użycia wody.

## Doglądaj ogrodu przez smartfon

Czujniki Verdmo są przygotowane pod kątem pracy z dedykowaną aplikacją na Androida i iOS. Powiadamiają użytkownika w razie potrzeby i umożliwiają sprawdzanie danych na bieżąco. Zasilanie zapewniają baterie paluszki AA, a zastosowane WiFi to n pracujące w częstotliwości 2,4 GHz. Można też łączyć wiele czajników do stworzenia kompleksowego "smart ogrodu", który będzie zbierał dane z różnych miejsc, a nie tylko jednego czy dwóch punktów.

Czujniki sprzedawane są w promocyjnej cenie 99,99 dolarów kanadyjskich (około 290 złotych). Normalnie trzeba zapłacić 119,99 dolarów kanadyjskich (około 345 złotych). Przy kupnie paczek złożonych z wielu sztuk jeden egzemplarz wychodzi nieco taniej.

Źródło: geeky-gadgets