HBO Go w kwietniu. "Pewnego razu w... Hollywood" to nie jedyna świetna nowość

Serwis upflix.pl zebrał krążące po sieci informacje — część z nich ujawniło samo HBO na swoich profilach w mediach społecznościowych — na temat kwietniowych nowości. Jeśli podoba wam się lista marcowych premier, to wiedzcie, że kwietniu nie będzie czasu na wytchnienie.

Seriale na HBO Go w kwietniu

Już na początku kwietnia możemy spodziewać się całego sezonu "What We Do in the Shadows". To serial opowiadający o grupie wapirów. Będzie raczej śmieszno niż straszno, a twórcą (i jednocześnie jednym z starającym się żyć jak człowiek wampirów) Taika Waititi — czyli zdobywca Oscara za scenariusz do filmu "Jojo Rabbit".

"Co robimy w ukryciu" nie jest nową produkcją. To serial z 2014 roku, który jednak swojej polskiej premiery się nie doczekał. W kwietniu się to zmieni. I dobrze, że w końcu będziemy mogli zapoznać się z tą ciekawą produkcją.

Nowością będzie za to "Mrs. America". Premiera w Ameryce 15 kwietnia, więc mamy nadzieję, że w Polsce odcinki będą dostępne najpóźniej dzień po — czyli już 16 kwietnia. W roli głównej zobaczymy Cate Blanchett, wcielającą się w postać Phyllis Schlafly. To amerykańska działaczka, założycielka Eagle Forum — organizacji sprzeciwiającej się m.in. aborcji czy związkom partnerskim.

Od 1 kwietnia dostępny będzie spin-off serialu "Synowie Anarchii" - "Mayans M.C". Najbardziej czekam na dwa powroty. W kwietniu pojawi się trzeci sezon świetnego "Obsesja Eve" - jeśli jeszcze nie oglądacie, koniecznie nadróbcie zaległości. Choćby po to, żeby zobaczyć, czego możemy spodziewać się po serialowym Vesemirze.

Nie mogę doczekać się również czwartego sezonu "Sprawy idealnej". Twórcy zapowiadają, że będzie mniej polityki, za to więcej prawniczych absurdów. To słuszna decyzja, bo w trzecim sezonie walka z Trumpem nieco nużyła. Za to scenarzyści są mistrzami w pokazywaniu zawiłości prawa. Pojawia się również sporo wątków technologicznych, podobnie jak w "Żonie idealnej".

Filmy w kwietniu na HBO Go

Od 12 kwietnia w ofercie HBO Go dostępny będzie ostatni film Quentina Tarantino - "Pewnego razu w… Hollywood". Chociaż widziałem go już dwa razy, to nie mogę doczekać się kolejnego seansu. Moim zdaniem to TOP 3 w dorobku Tarantino.

19 kwietnia pojawi się horror "Pełzająca śmierć" oraz "Przemytnik" w reżyserii Clinta Eastwooda. Poniżej prezentujemy listę dotychczasowych zapowiedzianych nowości mających trafić w kwietniu na HBO Go: