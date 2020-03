Xiaomi Mi Band doczeka się godnego konkurenta. Cena Realme Band jest śmiesznie niska

Realme Band to opaska sportowa od chińskiej firmy. Gadżet posiada kolorowy ekran o rozdzielczości 160×80 i kilka podstawowych dla tego typu urządzeń funkcji.

Opaska monitoruje sen, mierzy tętno, wysyła przypomnienia o ruchu, gdy użytkownik się zasiedzi. Sprzęt jest wodoodporny, posiada kilka opcji dedykowanych sportowym aktywnościom i rzecz jasna informuje o powiadomieniach z aplikacji. Do tego dochodzi niezła bateria, która ma wytrzymać od 6 do 9 dni.

Cena? 20 dol., czyli w przeliczeniu na złotówki ok. 76 zł. Kiedy Xiaomi Mi Band 4 debiutowało w Polsce, trzeba było zapłacić 149 zł. Realme Band ma więc bardzo konkurencyjną cenę. Nie wiemy, ile będzie kosztować Xiaomi Mi Band 5, ale możemy podejrzewać, że to Realme wygra ten cenowy wyścig.

Niska cena to bez wątpienia dobra wiadomość. Złą jest to, że na razie nie wiemy, czy i kiedy Realme Band trafi na inne niż azjatyckie rynki. Pocieszać możemy się tym, że chińska marka wchodzi do Polski. Najpierw ze smartfonami, ale pewnie w przyszłości może dołączyć też fitnessowa opaska.