Spodobał się wam zegar na lampach nixie? To może podobny, ale binarny IN-2 Binary Nixie Clock

Zestaw jest sporo tańszy niż poprzedni zegar (kupno to wydatek 69 dolarów, czyli około złotych 265 złotych), ale z powodu sprzedawania jako produkt do własnoręcznego montażu. Część elementów jest już wstępnie zmontowana, ale w zasadzie trzeba nieco posiedzieć, aby otrzymać kompletne urządzenie gotowe do działania.

Zrób to sam

Poza tym we własnym zakresie trzeba dokupić płytkę Arduino Nano (ewentualnie Arduino Nano Every, Arduino Nano 33 IoT lub Particle Photon), 18 lamp nixie i zasilacz, w takim razie realny koszt zegara wzrasta. Co ciekawe, jeśli zaopatrzy się w czujnik DHT22, to nasz czasomierz dostanie funkcje binarnego termometru i pomiaru wilgotności powietrza.

W dodatku nawet nie trzeba ręcznie ustawiać czasu. Udostępniono kod oprogramowania, które w przypadku zastosowania płytek Arduino umożliwi synchronizację z internetowym serwerem NTP.

Raczej stylowy gadżet, niż w pełni użyteczny sprzęt

Projekt jest intrygujący, ale ma dwa zasadnicze ograniczenia. Konieczność dokupienia części wiąże się z montażem i zaprogramowaniem IN-2 Binary Nixie Clock, a nie każdy może sobie z tym poradzić. Nawet jeśli nie jest to dla nas wielkim wysiłkiem, trudno traktować binarny zegar w pełni poważnie jako pełnoprawny przyrząd.

Większość ludzi nie zna się na systemie innym niż dziesiętny pozycyjny i ewentualnie liczbach rzymskich. A nawet mając o tym pojęcie, po prostu odczyt z szybkim przeliczeniem sobie w głowie wartości na dziesiętną godzinę wydłuża czas realnego sprawdzenia godziny. Nie mniej jako gadżet może sprawdzić się wyśmienicie.

Źródło: geeky-gadgets