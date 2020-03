Znamy specyfikację GPD Win Max. Nowa przenośna konsola na Windowsie w formie minilaptopa

Kolejny minilaptop do gier z wbudowanym gamepadem to najmocniejszy sprzęt, nad którym do tej pracowała firma GPD. Jest też większy niż poprzednie konsolo-laptopy producenta. Jego specyfikacja prezentuje się następująco:

GPD Win Max

Ekran: 8 cali, dotykowy, 1280 x 800 px

Procesor: Intel Core i5–1035G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.20 GHz do 3.70 GHz w turbo)

Karta graficzna: zintegrowana Intel Iris Plus 940 (300 MHz, do 1.05 GHz w turbo)

TDP układu: 15–25 W

RAM: 16 GB LPDDR4–3733 MHz

Dysk: SSD PCIe NVMe M.2 2280, 512 GB

Łączność: WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.0, przewodowy Gigabit Ethernet

Porty: USB-C, Thunderbolt 3, 2 x USB 3.1, HDMI 2.0b, microSD

Kontrolery: podświetlana klawiatura QWERTY, touchpad, wbudowany gamepad

Bateria: akumulator 57 Wh

Wymiary: 205 x 140 x 24.5 mm, 800 g

System operacyjny: Windows 10

Jak na tak małe urządzenie to istny potwór. Zwykle w sprzętach o takiej wielkości dostajemy Atomy od Intela, a nie Core i5. Poza tym RAM jest jednocyfrową liczbą. Przy rozdzielczości HD, mocna wbudowana grafika Intela z ostatniej linii powinna nieźle sprawdzać się z grami.

Potwierdzeniem mogą być zdjęcia (nawet tutaj są wpływy koronawirusa — maseczka), na których widać GPD Win Max z odpalonym Wiedźminem 3, który na poprzednich odsłonach minilaptopa był niegrywalny bez mocnych ingerencji w dodatkowe nieoficjalne ustawienia gry. Ciekawe, kiedy GPD ogłosi kampanię croudfundingową na finalizacje projektu, tak jak to ma w zwyczaju od lat.

