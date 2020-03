Metrówka na miarę naszych czasów. Dwustronny laserowy miernik Mileseey DP10

Sprzęt nie jest autonomicznych gadżetem. Należy podpiąć go do smartfonu z Androidem i to do portu USB-C, a nie bezprzewodowo. Oczywiście wpierw instalujemy dedykowaną aplikację, która ma nieco więcej możliwości niż tylko zwykłe przedstawienie danych, które w danej chwili mierzy sprzęt.

Dzięki temu, że mamy do dyspozycji dwie przeciwstawne wiązki, możemy zmieniając kąt łatwo zmierzyć dokładną odległość pomiędzy ścianami czy innymi elementami. Oprogramowanie podpowiada optymalne ustawienie przyrządu. Nie trzeba martwić się, czy aby na pewno promień idzie równo ze ścianami.

Dzięki aplikacji i możliwości zestawiania kilku danych, można uzyskać wynik objętości pomieszczenia, nie tylko długości. Poza tym nie musimy się martwić zbyt krótką rozwijaną miarką czy problematycznym pomiarem wysokości danego pomieszczenia. Laser jest dużo wygodniejszy, a ten w dodatku ma przewagę nad jednowiązkowym urządzeniem.

Jeszcze przez 28 dni trwa kampania Mileseey DP10 na Kickstarterze. Do wyboru są edycje o możliwości pomiaru do 20 (304 dolary hongkońskie, czyli około 150 złotych) metrów i do 40 metrów (381 dolarów hongkońskich, mniej wiecej 190 złotych). Ewentualnie warianty z wielosztukami. Wysyłki mają odbywać się w kwietniu.

Źródło: Kickstarter