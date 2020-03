Cinema City Unlimited dużo taniej. Chodzenie do kina staje się bardzo opłacalne

Od niedawna zwykły bilet na film w sieciach Cinema City w zależności od lokalizacji kina za kosztuje 15 zł — 2 zł więcej muszą zapłacić mieszkańcy Warszawy. Na tym cięcia się nie kończą. Taniej zapłacimy za miesięczny abonament Cinema City Unlimited.

Wcześniej abonament kosztował 48 zł we wszystkich kinach poza stolicą i 58 zł dla warszawskich klientów. Teraz pierwszą opcję wyceniono na 33 zł, zaś drugą — na 38 zł.

Wystarczą więc przynajmniej dwie wizyty w kinie miesięcznie, by abonament się zwrócił.

Oczywiście dla niektórych Cinema City Unlimited może mieć pewne wady. Nie zawsze w miesiącu jest tyle interesujących premier, żeby wybrać się do kina więcej niż 2–3 razy. A minimalny okres członkostwa wynosi 12 miesięcy. Jeśli ktoś jednak regularnie ogląda filmy na dużym ekranie, to bardzo szybko wyjdzie na plus.

Niższe ceny w Cinema City - "winny" koronawirus?

Według krążących po sieci plotek tak duże obniżki są spowodowane strachem sieci przed koronawirusem. Ta teoria ma sens — wraz z wykryciem pierwszego przypadku koronowirusa w kraju niektórzy mogą dmuchać na zimne i unikać miejsc, w których przebywa dużo ludzi.

Sieć odniosła się do tych pogłosek.

— Zmiany te nie są podyktowane informacjami o koronawirusie, a wnikliwą analizą trendów rynkowych — przekazała w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Katarzyna Opertowska, marketing director Cinema City Poland.

Niewykluczone, że "trendy rynkowe" to np. rosnąca popularność serwisów VOD. Tymczasem abonament Cinema City Unlimited jest tańszy od tego netfliksowego. Owszem, Netflix pozwala oglądać filmy oraz seriale tu i teraz, a do kina trzeba dojść, ale mając do wyboru dwa abonamenty niektórzy mogą postawić na kino. Albo zrezygnować z innej usługi VOD, które przecież w ostatnim czasie drożeją.