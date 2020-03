W AB Foto Huawei P40 Lite i Lite E za 999 i 699 zł z dodatkowym pakietem prezentów

Artykuł sponsorowany

W sieci AB Foto ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów chińskiego giganta: P40 Lite i tańszego P40 Lite E. Do 25.03.2020r. urządzenia dostępne będą w specjalnych, promocyjnych cenach, odpowiednio: 999 zł za Lite i 699 za wersję Lite E. Dodatkowo do każdego zakupionego telefonu sklep dorzuca opaskę Huawei Band 4 (do P40 Lite E) oraz Huawei Band 4 Pro (do P40 Lite) za 1zł.

Na tym jednak przedsprzedażowe prezenty się nie kończą – przy zakupie dowolnego modelu klienci otrzymają zniżkę 50% na założenie folii ochronnej Clear Plex, która skutecznie zabezpieczy ekran przed porysowaniem.

Huawei P40 Lite to następca lubianego przez polskich konsumentów modelu P30 Lite, który odznaczał się znakomitym stosunkiem możliwości do ceny. Tym razem marka postanowiła rozszerzyć ofertę, wypuszczając na rynek aż dwa Lite’y, dzięki czemu trafią one do szerszego grona odbiorców.

Droższy model posiada 128 GB pamięci wewnętrznej i wyposażony został w poczwórny aparat główny 48 mpix wspierany przez sztuczną inteligencję. Pasjonaci fotografii mają do dyspozycji trzy obiektywy: szerokokątny, makro oraz bokeh, które umożliwiają zatrzymanie w kadrze zarówno piękna mikroświata, dynamicznych ujęć, jak i malowniczych pejzaży.

Huawei P40 Lite E posiada potrójny aparat także wspierany przez technologię sztucznej inteligencji, dzięki czemu urządzenie jest w stanie rozpoznać nawet 500 elementów z 21 kategorii, m.in. zachód słońca, niebo, potrawy, rośliny czy fajerwerki. Tryb nocny pozwala na uzyskanie wyraźnych szczegółów podczas fotografowania rozgwieżdżonego nieba i miasta po zmroku.

Oba smartfony P40 Lite skierowane są głównie do młodych aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, dlatego oprócz bogatej funkcjonalności wyposażone zostały w wydajne akumulatory – P40 Lite posiada baterię o pojemności 4200 mAh, natomiast Lite E 4000 mAh. Wyższy model obsługuje technologię Huawei SuperCharge o mocy 40 W, co pozwala na naładowanie go do 70% w przeciągu 30 minut.

Szczegółowe informacje na temat akcji przedsprzedażowej i dodatkowych korzyści dostępne są na stronie oraz w salonach AB Foto w całej Polsce. Wszystkie premierowe smartfony można obejrzeć tutaj.

