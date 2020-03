Sharp organizuje promocję. Kup telewizor, a smartfon dostaniesz gratis

Promocja trwa do 31 marca. Chyba że wcześniej 200 promocyjnych telefonów trafi do nowych właścicieli. Właśnie tyle prezentów przygotował Sharp.

Co należy zrobić? Kupić jeden z modeli w ofercie. Do wyboru mamy 65BL5EA, 65BL3EA oraz 65BL2EA. Wszystkie wersje wspierają 4K, HDR i mają 65-cali. Telewizory kosztują ok. 3 tys. zł.

Po zakupie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym wpisuje się model, datę zakupu, numer seryjny oraz sklep. Potrzebny będzie też skan dowodu zakupu i zdjęcie numeru fabrycznego z tabliczki znamionowej. Jeśli znajdziecie się w gronie pierwszych 200 kupców, to otrzymacie smartfon Sharp Aquos D10. Normalnie kosztuje on ok. 650 zł, więc nie jest to aż tak tani sprzęt.

Dodawanie gratisowych urządzeń to coraz częstsza praktyka. I trudno mieć coś przeciwko takim akcjom. Zawsze to okazja, żeby zgarnąć sprzęt, którego normalnie byśmy nie kupili.